Названы три знака Зодиака, к чьим советам стоит всегда прислушиваться

Если вы дружите с Рыбой, Девой или Козерогом, то вам очень повезло с их умением давать действительно хорошие советы

Найти человека, который не только мог бы выслушать, поддержать, а и помочь дельным советом, не так просто. Но некоторые знаки Зодиака обладают всеми этим качествами, что может позволить им попасть в число самых лучших друзей.

По словам астрологов, умеют давать хорошие советы три знака Зодиака – Рыбы, Дева и Козерог. К рекомендациям людей, рожденных под этими созвездиями, всегда стоит прислушиваться.

Рыбы

Известны своим добрым сердцем и мягким характером, пишет Bustle. Когда Рыбы дают совет, он взвешен и разумен, а еще искренен, вдумчив и внимателен к потребностям другого человека. Этот заботливый знак Зодиака обладает острой интуицией, которая помогает им при принятии решений. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Дева

Умеют давать советы, но могут быть не такими учтивыми, как предыдущий знак. Дева – один из самых честных и беспощадных зодиакальных представителей. Поэтому их советы звучат прямолинейно и жестко. Этот знак говорит не то, что вы хотите услышать, а то, что вам нужно. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Козерог

Прямолинейные и прагматичные Козероги отлично умеют анализировать факты и определять следующие шаги, что помогает им делиться с людьми достойными советами. Можете рассчитывать на то, что этот знак даст дельную рекомендацию, которая поможет вам в любом вопросе. Козероги могут очень легко взять на себя ответственность. Как только вы позволите им погрузиться в вашу проблему, они поведут вас в правильном направлении. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

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