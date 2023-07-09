Гороскоп на 10 июля: первый день недели, который принесет много общения и энергии

Начните новую неделю с чистыми мыслями и добрыми намерениями, изучив астрологические подсказки для вашего знака Зодиака

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 июля, в котором расскажет, что обещают звезды представителям зодиакального круга и какие рекомендации дают астрологи, чтобы фортуна была на вашей стороне в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В понедельник вам придется потратить часть личных сбережений на непредвиденные расходы. Из-за этого ваше настроение ухудшится. Однако не отчаивайтесь, а осмотритесь: дополнительные источники заработка где-то рядом. Звезды советуют поискать новые возможности, чтобы восполнить финансовые потери. Зато астрологи обещают в этом месяце море любви и романтики.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Начало новой недели привлечет ваше внимание к домашним вопросам. В доме возможны небольшие поломки, лучше привлечь профессионалов к их исправлениям, а не тратить собственные усилия и время. Можете смело начинать ремонт, если долго об этом размышляли.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вы получите известие от человека, о котором давно не слышали. Возможно, удастся наладить контакт со старым приятелем или завести полезную коммуникацию с коллегой. Посвятите этот день общению. Несколько деловых и дружеских встреч стоит внести в список планов на эту неделею.

Рак (22 июня — 22 июля)

В понедельник вы будете поглощены работой, а все ваше внимание стоит направить на решение финансовых вопросов. Удастся плодотворно поработать, главное, помните, что усилия будут оправданы достойным вознаграждением. К тому же звезды в этом месяце сулят вам положительные перемены в жизни.

Лев (23 июля — 23 августа)

Понедельник подарит вам возможность неожиданного отдыха. Оставьте все свои планы и сделайте паузу, эта передышка позволит накопить сил и энтузиазма на всю будущую неделю. Астрологи советуют прихватить с собой друзей и приятно провести время вместе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Первый день недели окажется сбалансированным. Вы сможете и успешно выполнить рабочие задачи, и закрыть бытовые вопросы, и найти пару часов для общения с близкими. Не зря астрологи считают ваш гороскоп на этот месяц одним из самых удачных.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вас могут одолеть тревожные мысли. Звезды склоняют к тому, чтобы прислушаться к собственной интуиции. Если какие-то незнакомые люди вызывают у вас опасения, ограничьтесь от них. Излишняя бдительность в этот день не повредит.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Разногласия, которые возникли между вами и родными, сегодня могут разрешиться. Ключ к решению любых конфликтов – общение, поэтому смело выражайте свое мнение и обсуждайте с другими людьми вопросы, из-за которых возникли споры.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваши планы в этот понедельник могут быть сорваны. Однако стоит сохранять оптимизм и сделать девизом этого дня фразу "Все, что не делается, к лучшему". Придется много общаться с людьми, поэтому в конце дня стоит найти возможность переключиться и расслабиться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Рабочий понедельник во второй половине дня переключиться на романтическую ноту. Незапланированно вы насладитесь обществом любимого человека. Хороший момент, чтобы обсудить с партнером все вопросы, которые накопились.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Новая неделя начнется для вас очень бодро. Ваше увлечение поможет зарядиться энергией на весь день. На работе вы выполните все свои задачи, а дома сможете уделить внимание близким. Готовьтесь к вихрю событий и общению в этот понедельник, к счастью, вам это под силу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Первую половину дня вы потратите на рабочие встречи, придется лавировать и искать компромиссы с людьми. Зато ближе к вечеру график "расслабится", вы сможете восполнить запасы энергии в окружении друзей. К слову, в этом месяце ваше финансовое состояние, согласно астропрогнозу, улучшится.