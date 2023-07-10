Известная экстрасенс "просчиталась" с датой освобождения Крыма: "Зайдут в феврале"

Увы, но предсказание не сбылось

Освобождение временно оккупированного россией Крыма — это вопрос, который обсуждают не только военные, составляя планы как это сделать, но и различные астрологи и экстрасенсы. Однако у вторых это получается намного хуже, ведь прогнозы не сбываются.

Так случилось и с известным экстрасенсом и тарологом Людмилой Хомутовской. В декабре 2022 года, она отмечала, что в январе-феврале текущего года на полуострове будет очень "жарко". Более того, в феврале в Крым уже зайдут ВСУ, а летом будет какой-то фестиваль или праздник.

Как мы видим, прогноз, увы, не сбылся, и крымчане продолжают находиться под российской оккупацией.

В прошлом году украинский астролог Влад Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина. Якобы тот должен был умереть в марте 2023 года от рака поджелудочной железы.

Противоположные астропрогнозы звучали и из уст известного в Украине мольфара Максима Гордеева. Ранее он заявил, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку путин оттягивает ее благодаря магическим ритуалам. Но был и другой гороскоп, согласно которому, Вселенная специально оставляет путина в живых, чтобы "украинцы чему-то научились".