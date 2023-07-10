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Гороскоп на 11 июля: день, в который нельзя ждать у моря погоды и отказываться от советов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Гороскоп на 11 июля 2023 года
Гороскоп на 11 июля 2023 года. Фото Getty Images

Не стоит тратить энергию на бесполезные занятия и конфликты

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Из-за негативного воздействия ночных светил, 11 июля возможны колебания настроения. Очень важно, чтобы это не сказывалось на работе. Для этого необходимо придерживаться планов и не подвергать свои принципы сомнениям. Также лучше избегать контакта с неприятными людьми. Отметим, что Овны опасны в стрессе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Исключительно благоприятный день, когда ночные светила способствуют успешному разрешению любых дел, даже самых сложных. Важно помнить о необходимости периодического отдыха. Возможно возникновение любовного треугольника, а это потребует борьбы с ревностью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи рекомендуют щедро делиться своими знаниями и опытом с людьми вокруг, быть готовыми помочь всем, кто обращается за помощью. Идеальное время для самообразования, обучения и начала стажировки. Постарайтесь избегать долгого одиночества, так как это может негативно повлиять на ваше настроение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи предупреждают: старайтесь никого не обманывать, даже случайно, и относитесь к своим собственным иллюзиям с большей строгостью. Чтобы поддержать внутренний баланс, полезно проявлять душевную щедрость и оказывать бескорыстную помощь, а также заниматься физической активностью.

Лев (23 июля — 23 августа)

Возможно, в этот вторник ночные светила окажут помощь вам в преодолении нового, до сих пор неизведанного опыта. Даже если этот опыт будет неприятным, не стоит унывать. Это прекрасная возможность для извлечения уроков, вы научитесь чему-то новому. Кстати, лето будет настоящим подарком для Львов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам предоставится шанс открыть все возможности. Если у вас нет внутреннего беспокойства, это будет признаком того, что вы идете в правильном направлении. В отношениях с партнером или в сфере любви рекомендуется сделать небольшую паузу. Будьте осторожны со своими словами, так как они могут пробудить старые обиды или причинить боль.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если вы недавно достигли успехов в отношениях или делах, то сейчас именно тот момент, когда нужно укрепить эти достижения. Не следует рано расслабляться — проверяйте возможные преграды, иначе вы можете оказаться в проигрыше. Не стоит отвлекаться от того, что было запланировано.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Прекрасный день для изменения окружающей обстановки, переезда, служебных командировок и путешествий. Для достижения поставленных целей рекомендуется принимать рациональный подход. Во взаимодействии с другими лучше проявлять больше спокойствия.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно, вам может понадобиться в этот вторник поддержка от близких, друзей или коллег. Не стоит тратить энергию на бесполезные занятия и конфликты. Если у вас будет достаточно решимости и мотивации в первой половине дня, то к вечеру все это исчезнет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи отмечают уменьшение активности ночных светил, что означает, что любые методы и приемы, направленные на укрепление энергии, будут чрезвычайно полезны. Не стоит пренебрегать возможностью исцелить психологические раны — это подарит новый прилив бодрости.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Энергия этого вторника поможет плавно перейти к действиям. Не следует откладывать достижение долгожданной цели, к которой вы уже готовы. Астрологи рекомендуют не затягивать с тщательно обдуманным планом, иначе вам придется приспосабливаться к жестким ограничениям.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Возможно, вы столкнетесь с непреклонностью и агрессией от окружающих. Не следует рассматривать это как вызов или попытку вывести вас из равновесия. Просто иногда окружающие проявляют вспышки эгоизма, и этот вторник — один из таких дней. Добавим, что Рыбы — самые добрые среди знаков Зодиака.

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