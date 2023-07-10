Главные везунчики месяца по знаку Зодиака: кому повезет и в любви, и работе

Овен, Рак, Козерог и Весы могут ожидать приятных перемен в своей жизни уже совсем скоро

Некоторым знакам Зодиака в июле звезды обещают финансовые успехи, однако четырем зодиакальным представителям повезет не только в работе, а и в романтических делах. Этих людей астрологи называют главными везунчиками месяца.

Гороскоп на июль-2023 говорит о том, что удача в этом месяце на стороне таких знаков Зодиака – Овна, Рака, Козерога и Весов. Об этом пишет Express.

Овен

В этом месяце появится возможность проводить больше времени с семьей и друзьями. Вы сумеете создать домашнюю обстановку, что принесет вам эмоциональное удовлетворение. Пришло время настроиться на то, что вам комфортно, чего бы не касался этот комфорт. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Рак

Рак, это ваш сезон, насладитесь им сполна. В июле вы научитесь прислушиваться к своей интуиции, которая подскажет правильные решения. Месяц посвящен вам и вашим потребностям, не бойтесь ставить себя на первое место. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Весы

Еще один счастливчик второго летнего месяца. Особо повезет Весам в сфере работы, дела пойдут лучше. Астрологи советуют сосредоточиться на создании комфортной рабочей среды для себя и других. Есть все шансы получить признание, так что не бойтесь оказаться в центре внимания. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Козерог

Предстоит удачный месяц, используйте благосклонность звезд для улучшения своей личной жизни. Вы наконец почувствуете себя любимым и окруженным заботой. Пришло время расслабиться в любви и во всем, что она предлагает. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июле астрологи обещают некоторым знакам Зодиака решение давних проблем. Тогда как другие представители зодиакального круга столкнутся с трудностями в любовной сфере жизни.