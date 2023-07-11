Три знака Зодиака ждет тотальное невезение в работе: дойдет до увольнения

На этой неделе главными невезунчиками стали три индивидуума

В отличие от счастливчиков июля-2023 по знаку Зодиака, для некоторых наступившая неделя станет серьезным испытанием в плане карьеры. Им нужно быть готовыми к проблемам на работе.

Астрологи рассказали, что люди, рожденные под созвездиями Близнецов, Девы и Скорпиона, будут сталкиваться с серией неудач и разочарований в период с 11 по 16 июля. Им рекомендуется подготовиться к испытаниям, пишет unian.

Близнецы

Жизнь Близнецов будет охвачена настоящей бурей, сопровождаемой множеством мелких проблем, которые могут выбить почву у вас из-под ног. Близнецам следует пройти этот испытательный период с достоинством. Вы сможете справиться с любыми трудностями, если научитесь контролировать свои эмоции. Не обижайтесь на окружающий мир, а принимайте все события с пониманием, что это ценный урок для вас. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Дева

Девам следует осознать, что поражение лишь вызывает разочарование. На рабочем месте вас будут стараться унизить, из-за чего может сильно пострадать ваша самооценка. Не поддавайтесь на оскорбления. Даже если вам покажется, что из-за этого вы потеряете работу. Девам стоит противостоять всем, кто считает их слабыми. Вы заслуживаете уважения, поэтому боритесь за свою собственное счастье. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

У Скорпионов возникнут серьезные трудности из-за их характера. Вам придется столкнуться с множеством неприятных слов в свой адрес. Необходимо отнестись к критике с пониманием. Вы способны исправить все и, наконец, привлечь удачу в свою жизнь, если вы смиритесь с ошибками и начнете их исправлять. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

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