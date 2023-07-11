Заложники прошлого: знака Зодиака, которые всегда возвращаются к бывшим

Эти знаки Зодиака очень сложно прощаются со своим прошлым

Независимо от того, сколько раз вас подводили ваши бывшие партнеры, они по-прежнему остается людьми, завоевавшим вашу любовь и доверие. И некоторые знаки Зодиака всегда готовы все простить и принять своих бывших назад.

Астрологи отмечают, что таких "заложников прошлого" — трое. Это Раки, Девы и Весы. Им потребуется много помощи, терпения и работа над собой, чтобы навсегда уйти от этого.

Рак

Раки очень чуткие и чувствительные. Когда их отношения подходят к концу, они очень страдают, потому что так быстро и страстно влюбляются. Ракам трудно включать и выключать свои чувства, потому что их любовь очень сильна и интенсивна. У них непоколебимая приверженность человеку, которого они любят, поэтому они готовы игнорировать свои ошибки.

Дева

Этот земной знак стремится к совершенству. Их постоянное стремление к идеалу может быть разрушительным, когда оно применяется к себе или другим. Этот знак, будет думать, что разрыв произошел из-за ее одержимости и что отношения должны быть идеальными. Поэтому, скорее всего, Девы внесут изменения в свой распорядок дня и попытается восстановить контакт с бывшим. Будучи людьми привычки, принять решение будет еще проще.

Весы

Люди, рожденные под этим знаком, стараются поддерживать гармонию в своих романтических отношениях и готовы пойти на многое, чтобы доставить удовольствие своему партнеру. Весы будут ставить счастье своего партнера и здоровье отношений выше своих собственных потребностей и желаний. Если им предложат воссоединение с бывшим, они с радостью его примут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июле астрологи обещают некоторым знакам Зодиака решение давних проблем. Тогда как другие представители зодиакального круга столкнутся с трудностями в любовной сфере жизни.