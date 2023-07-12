"В течение 4–6 месяцев": известный экстрасенс не угадал с датой ухода путина с должности президента рф

По словам астроэксперта, кровавый диктатор должен был отойти от дел до апреля 2023 года

Известный экстрасенс, да еще и победитель третьего сезона шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Колесниченко заявил в сентябре прошлого года, что в течение 4–6 месяцев президент россии путин отойдет от власти, вероятнее всего, из-за какого-то заболевания. Этого не произошло.

"В течение 4–6 месяцев путин полностью отойдет от власти, его снимут, скорее всего, по болезни", — тогда сказал астроэксперт в интервью для YouTube-программы PeopleLife.

Если так посчитать, то кровавый диктатор, по словам Колесниченко, должен был уйти с поста президента страны-агрессорши максимум до апреля 2023 года, однако сегодня на дворе уже середина лета.

Ранее сообщалось, что прогноз известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Астроэксперт не угадал с датой окончания военных действий на территории Украины. В прошлом году Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина.

Противоположные астропрогнозы звучали и из уст известного в Украине мольфара Максима Гордеева. Ранее он заявил, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку путин оттягивает ее благодаря магическим ритуалам. Но был и другой гороскоп, согласно которому, Вселенная специально оставляет путина в живых, чтобы "украинцы чему-то научились".