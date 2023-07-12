Гороскоп на 13 июля: кого-то ждет романтическое знакомство, а кого-то - продвижение по карьерной лестнице

Настраивайтесь на позитивный лад, прислушивайтесь к своей интуиции в сложных ситуациях.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Звезды советуют Овнам быть более настойчивыми и решительными. Не соглашайтесь на то, что вам не подходит, стойте на своем. Здоровье может дать сбой, поэтому обращайте внимание на самочувствие, делайте перерывы. А если есть какие-либо симптомы, обращайтесь за советом к врачу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День спокойный и плодотворный. Не будьте чрезмерно активны, закончите старые дела и тщательно продумайте свои новые проекты: время для их реализации скоро наступит. Используйте это время для восстановления сил и пересмотра своих ресурсов. Займитесь укреплением здоровья, поддержите иммунитет. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас ожидают интересные события и сюрпризы, поэтому подготовьтесь к насыщенному активному дню. Одиноких Близнецов ждет романтическое знакомство. Можно принимать рискованные предложения и пробовать что-то новое: звезды будут на вашей стороне.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не стоит искать помощи у окружающих: в этот день Ракам придется справляться со всеми проблемами самостоятельно. Нужно рисковать, идти вперед и добиваться всего, что вы запланировали. К финансовым вопросам подходите аккуратно: есть вероятность потратить слишком много. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Нужно быть в центре событий и быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства. В этом случае у Львов есть отличные шансы добиться желаемого. Если вы сможете держать свои эмоции под контролем, то получите значительное финансовое вознаграждение. Работа принесет вам удовлетворение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День ожидается удачный и насыщенный. Девы смогут принять участие в интересном проекте и решить много важных вопросов. Также 13 июля вам под силу найти новых единомышленников, которые помогут в работе и в продвижении по карьерной лестнице. Проверяйте всю поступающую информацию.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Беритесь за самые сложные и неприятные дела: звезды помогут вам разобраться со всеми вопросами и подскажут верные решения. Бытовые хлопоты помогут Весам восстановить силы и вернут душевное равновесие после напряженного дня. Больше слушайте своего партнера, проявите заинтересованность.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ищите скрытый смысл в намеках, жестах или поведении людей, обращайте внимание на детали. Так вы поймете, что они действительно думают или предлагают. Чтобы не перенапрягаться ментально, отвлекайтесь от работы на приятные дела, выбирайте более легкие занятия, не нервничайте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День с повышенным эмоциональным фоном, когда Стрельцам легко начать конфликт, но будет сложно его погасить. Старайтесь уходить от напряженных ситуаций, разговаривайте спокойно и дружелюбно. Незначительные дела можно отложить. Выделите вечером время на важные бытовые вопросы, которые давно ждут своего часа.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не бойтесь отстаивать свое мнение, вступать в споры или дискуссии. Эта активность укрепит ваш авторитет в коллективе и вдохновит некоторых единомышленников. Не позволяйте окружающим диктовать вам условия или вмешиваться в ваши личные планы. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Позвольте прошлому уйти из вашей жизни, освободите место для новых идей и знакомств. Вы почувствуете облегчение, если избавитесь от того, что тянет вас назад. Не позволяйте эмоциям испортить отношения, которые вам дороги. Если Водолеи возьмутся 13 июля за что-то новое и необычное, то их ждет успех.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Все неприятности и проблемы Рыбам придется решать самостоятельно, без помощи окружающих. Используйте свой опыт, навыки, а также прислушивайтесь к интуиции. Полезно проявлять активность в личных отношениях: позвоните первыми или пригласите кого-то особенного на свидание.