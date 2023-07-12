Постоянно ищут жалости: эти три знака Зодиака страдают комплексом мученика

Эти трое всегда берут на себя роль жертвы

У каждого был неудачный опыт общения с человеком, который, когда возникают трудности, всегда изображает из себя жертву. Его еще называют комплексом мученика. Сегодня хотим рассказать, люди каких знаков Зодиака чаще "болеют" таким.

Астрологи отмечают, что люди, которые всегда ожидают худшего сценария, и даже когда у них все идет хорошо, — это рожденные под созвездиями Раков, Весов и Дев.

Рак

У Рака может развиться комплекс мученика, если он не получает похвалы или признания, которого заслуживает. Этот комплекс развивается в большей степени, чем больше они занимаются. Чем больше они помогают другим людям, тем больше они считают, что все остальные эгоисты, кроме них самих. Он абсолютно убежден, что причина его несчастья связана с тем, что он делает для этих холодных и бессердечных людей.

Весы

Когда Весы чувствуют, что ими пользуются, они, как правило, держат это при себе, пока это в конце концов не вырвется из них. Затем они устроят большую сцену и объяснят, что их самоотверженность, время и усилия не ценятся так, как они того заслуживают. Весы сыграют жертву, чтобы добиться признания, хотя в этом нет необходимости.

Девы

Поскольку Девы настолько добросовестны и предъявляют к себе такие высокие требования, они невиноваты, если что-то пойдет не так. По крайней мере, по их мнению. Если ситуация пойдет не по плану, Дева будет винить судьбу, других или всю вселенную. Если это все-таки случится, она все проанализирует и всегда придет к выводу, что она не виновата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июле астрологи обещают некоторым знакам Зодиака решение давних проблем. Тогда как другие представители зодиакального круга столкнутся с трудностями в любовной сфере жизни.