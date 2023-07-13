Осторожно, впереди любовный кризис: эти три знака Зодиака ждут трудности в отношениях в июле 2023 года

Эти проблемы могут оказаться последней каплей

Нельзя отрицать, что поддержание отношений часто является сложным и трудным путешествием. В июле 2023 года некоторые пары могут столкнуться с особыми трудностями, особенно те, кто принадлежит к определенным знакам Зодиака.

Астрологи отмечают, что, к сожалению, июль 2023 года может стать периодом упадка отношений для рожденных под созвездиями Раков, Тельцов и Скорпионов.

Рак

Трещины в ваших отношениях, к сожалению, могут быть отражением ваших недавних действий. Возможно, в последнее время вы проводите слишком много времени на работе и не обращаете внимания на то, как это сказывается на вашем благополучии. Нынешняя ситуация требует тщательной переоценки ваших приоритетов. Возможно, вам придется сократить рабочее время или вкладывать больше времени и энергии в ваши отношения.

Телец

Корни ваших проблем в отношениях кроются в недостатке честности. Вы уже некоторое время сдерживаете свои чувства и скрываете свое истинное эмоциональное состояние. Пришло время вам признать свою борьбу, признать, что вы подавлены, и обратиться за помощью, в которой вы нуждаетесь. Крайне важно открыто обсудить с партнером свои опасения, чтобы вы могли вместе найти решения.

Скорпион

Напряжение в ваших отношениях, скорее всего, станет ощутимым в домашней обстановке, где на первый план выходит динамика власти — и, естественно, вы предпочитаете быть у руля. Вам придется выбрать: что для вас важнее, ваше эго или ваши отношения? Если вы стремитесь поддерживать зрелые отношения, ваши действия должны отражать это намерение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для некоторых знаков Зодиака июль станет периодом успехов в романтике. Любовь накроет некоторых зодиакальных героев уже в ближайшее время.