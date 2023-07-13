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Гороскоп на 14 июля: хороший день, чтобы завершить ранее отложенные дела

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 14 июля 2023 года
Гороскоп на 14 июля 2023 года. Фото Getty Images

Придется решать много проблем и заниматься важными делами.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Последнее время ваша жизнь стоит на месте, и вы не можете добиться прогресса в рабочих и личных вопросах. Звезды советуют не терять оптимизма, быть активнее и отстаивать свое мнение. Прислушивайтесь к успешным профессиональным людям, используйте их советы и опыт.

Телец (21 апреля — 21 мая)

14 июля вы можете делиться своими планами с близкими людьми и рассчитывать на их поддержку и одобрение. Однако не будьте слишком напористы и уважайте чужое мнение и желания. Наблюдайте за обстоятельствами: ситуация может быстро измениться и придется под нее подстраиваться. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Яркие идеи и удачные решения будут приходить вам в голову 14 июля. Не стоит тут же пытаться их реализовать: лучше все продумать, оценить свои возможности и тщательно подготовиться. Советы успешных людей помогут вам избежать ошибок. Интуиция Близнецов даст им хорошие подсказки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Проявив свои лучшие качества, Раки могут рассчитывать на похвалу родственников или друзей. Ищите необычные пути решения проблемы: так вы быстрее справитесь с заданием, каким бы сложным оно поначалу ни казалось. Следите за своими финансами, избегайте напрасных трат. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Советы или подсказки окружающих помогут Львам избежать серьезной ошибки. Прислушивайтесь к тому, что вам говорят, и день пройдет удачно. Есть вероятность разочароваться в каком-то близком человеке или даже в своих способностях. Используйте это как стимул к самосовершенствованию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эмоциональный фон немного повышен и вас могут одолевать мрачные мысли. Не позволяйте плохому настроению влиять на вашу жизнь, скоро ситуация изменится, и вы по-другому посмотрите на события. По возможности проведите время на природе, займитесь физической работой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Закончите 14 июля все отложенные дела, выполните обязательства. Весам полезно подумать о будущем, просчитывать свои ходы и строить планы. Время, проведенное в одиночестве, вы сможете использовать более эффективно. Спокойнее относитесь к происходящему, не переживайте лишний раз.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды советуют Скорпионам заниматься только легкими делами, не перенапрягаться физически. Любое недомогание может быстро перерасти в осложнения, поэтому посвятите день отдыху, восстановите силы. Знакомства 14 июля будут полезными и интересными: вы можете найти новых единомышленников.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Главным советчиком для Стрельцов в этот день должна стать их интуиция. Не слушайте чужих советов, они принесут больше вреда, чем пользы. Решения должны быть тщательно обдуманы и просчитаны: спешка в этот день контрпродуктивна. Вечером расслабьтесь в одиночестве.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Общение дается Козерогам легко: благодаря своему обаянию и шарму они могут привлечь внимание полезных или интересных людей и заинтересовать их своими идеями. Пользуйтесь удачным моментом и налаживайте свою личную жизнь. Прежде, чем начать новое дело, закончите старые. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День удачный и плодотворный. Энергия на высоком уровне и Водолеям легко справляться с трудными вопросами и задачами. Можно смело браться за то, что раньше казалось сложным и мало выполнимым. Возможно вы найдете ответы на старые волнующие вас вопросы; прислушивайтесь к поступающей информации.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чтобы немного разгрузить предстоящую рабочую неделю, звезды советуют Рыбам сделать сложную или подготовительную работу. 14 июля работоспособность у вас на высоком уровне и все дела будут удаваться легче обычного. Прислушивайтесь к разговорам окружающих, они могут вам помочь.

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