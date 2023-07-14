Новолуние в июле 2023 года: эти три знака Зодиака встретят свою вторую половинку в этот период

Любовь уже витает в воздухе

Предстоящее новолуние, которое можно будет увидеть 17 июля, принесет любовь с первого взгляда некоторым знакам Зодиака. Если вы все еще одиноки, возможно Луна наградит в этот раз именно вас?

Астрологи отмечают, что счастливчиками в любви в новолуние будут три знака Зодиака — представители Раков, Дев и Рыб. Вполне возможно, что их ждет встреча кого-то совершенно нового, того, кто может стать нашей единственной настоящей любовью.

Рак

Пока вы не признаете, что человек, с которым вы сейчас находитесь, является вашей настоящей любовью, вы будете продолжать бороться с неуверенностью в себе. Однако, рядом с вами именно тот человек, который вам нужен. И именно новолуние поможет вам понять это. Это приведет к большему чувству удовлетворения и позволит вам прожить свою жизнь так, как вы ее себе представляете.

Дева

Вы хотите большего от жизни и от любви, и поскольку вы хотите быть по-настоящему счастливыми с определенным человеком, вы посылаете страстный сигнал в космос. Это потому, что вы хотите испытать настоящее счастье с этим человеком. Именно во время новолуния у вас появится доступ к огромному количеству возможностей и знакомств.

Рыбы

Ваше счастье было бы полным, если бы в вашей жизни был любящий вас человек. И ваш "запрос" будет удовлетворен быстро и без усилий. Космос знает о вашем прямом желании и обладает способностью предложить вам то, что вы ищете. Приход настоящей любви в вашу жизнь уже начался. Тот, кто действительно любит тебя, готов показать себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июле астрологи обещают некоторым знакам Зодиака решение давних проблем. Тогда как другие представители зодиакального круга столкнутся с трудностями в любовной сфере жизни.