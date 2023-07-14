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Гороскоп на 15 июля: у кого-то хороший день для шопинга, а кого-то ждут интересные встречи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 15 июля 2023 года
Гороскоп на 15 июля 2023 года. Фото Getty Images

Больше отдыхайте, беритесь за простые знакомые дела.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не планируйте на этот день ничего важного: обстоятельства быстро поменяются и вам нужно будет реагировать, чтобы избежать задержек или опозданий. Старайтесь не срываться на близких людях и держать эмоции под контролем. Выберите один или два вопроса и занимайтесь только ими: так вы успеете больше.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Посвятите время отдыху и восстановлению. Звезды советуют Тельцам забыть о делах и провести целый день расслабленно. Также 15 июля не стоит заниматься финансовыми вопросами или совершать покупки: есть шанс потратить деньги зря. Прислушивайтесь к новостям: некоторые могут быть для вас важными. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День подходит для веселья, общения в больших компаниях и новых знакомств. Интересные идеи и свежий взгляд на привычные вещи встряхнут Близнецов и заставят двигаться вперед. Однако возможны события, которые заставят вас понервничать. Верьте в свои силы и не теряйте оптимизма.

Рак (22 июня — 22 июля)

Запланируйте себе несколько необременительных дел, а остальное время посвятите отдыху и восстановлению. В голову Ракам 15 июля будут приходить важные и креативные идеи, которые обязательно нужно запомнить. Кто-то из вашего окружения попытается вас обмануть, будьте внимательны. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Первая половина дня будет напряженной и загруженной. Львам придется решать много проблем и заниматься делами. Полезно обратиться за помощью к близким, они вам не откажут. Хороший день для покупок. Вечером сходите в гости или пригласите друзей: это поможет расслабиться.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вам нужно проявлять активность, участвовать во всевозможных обсуждениях, высказывать свое мнение. Это поможет повысить авторитет и ускорить профессиональный рост Дев. Если вы будете проводить время в уединении, ваше настроение может ухудшиться, а энергия уменьшится.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы будут ощущать тревожность и неуверенность в своих силах. Не принимайте решения эмоционально, действуйте, руководствуясь фактами. Хорошо будут удаваться новые дела, реализация интересных идей. Общаться с незнакомыми людьми следует меньше, чтобы не затеять ссору.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Благоприятный день для планирования и визуализации своих идей. Подумайте, чего вы действительно хотите и какие ресурсы для этого имеются в данный момент. Брать на себя дополнительные обязанности 15 июля не стоит. Работа в комфортном ритме, поможет избежать ошибок и нервозного состояния.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Некоторые обстоятельства будут мешать исполнению ваших планов, поэтому будьте готовы импровизировать и использовать запасные варианты. 15 июля полезно проявлять настойчивость и добиваться своего в спорах или переговорах. Стрельцам удастся найти новых единомышленников, переубедить своих оппонентов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Практично подходите к своим обязанностям, не берите дополнительную работу. Перенапряжение негативно скажется на самочувствии и на работоспособности Козерогов. Приведите в порядок свое рабочее место, займитесь уборкой в доме: это придаст вам сил и поможет эмоционально расслабиться. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Чтобы зарядиться позитивными эмоциями, старайтесь больше времени 15 июля провести с близкими людьми. Также Водолеям полезны некоторые изменения в поведении и направлении мыслей. Но все перемены должны быть хорошо обдуманы и спланированы. Возможны важные интересные встречи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День сложный и эмоционально напряженный. Рыбам нелегко мыслить рационально, внимание постоянно переключается на другие темы. Звезды советуют чаще отдыхать, спокойнее относиться к происходящему и не нервничать по пустякам. Завтра ситуация улучшится, и вы сможете работать более эффективно.

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