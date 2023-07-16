Укр

Гороскоп на 17 июля: хороший день, чтобы встретиться с друзьями или провести время с любимым человеком

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 17 июля 2023 года
Гороскоп на 17 июля 2023 года. Фото Getty Images

Некоторым знакам Зодиака угнаться за двумя зайцами не удастся

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на новолуние 17 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь не перегружать себя задачами и проектами. Астрологи не рекомендуют поднимать тяжести и перенапрягаться во время тренировок в спортзале. Лучше провести день в кругу близких людей, наслаждаясь общением. Вечером будет полезно посетить новое увлекательное место вместе с друзьями или своей второй половинкой. Отметим, что Овны опасны в стрессе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь в этот день различить важное от пустой суеты. Астрологи советуют быть сосредоточенными в любое время дня. Это особый день, когда нельзя быть ленивыми и откладывать на будущее то, что можно выполнить прямо сейчас.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь избегать активного участия в основных событиях. Лучше оставайтесь наблюдателем, но не стесняйтесь принимать вызовы и преодолевать трудности. Не бойтесь обратиться за поддержкой, особенно к тем, кому вы ранее оказывали помощь.

Рак (22 июня — 22 июля)

События этих суток могут оказаться разнообразными. Ночные светила предупреждают о необходимости быть более осторожными, так как возможны непредвиденные обстоятельства. Вам придется уделить серьезное внимание самосовершенствованию, чтобы исправить "запущенные" аспекты жизни.

Лев (23 июля — 23 августа)

Проблемы, которые казалось, уже остались в прошлом, могут возобновиться. Астрологи предупреждают, что сориентироваться будет сложно, но к обеду многое станет понятнее, если сохранять спокойствие и не падать в панику. Придерживаясь устойчивых принципов, можно сделать правильные шаги. Кстати, лето будет настоящим подарком для Львов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В любовной сфере успех возможен в равной мере, как и неудача. В то же время, в финансовой и рабочей сферах вероятность благоприятного развития обстоятельств выше. Из этого следует, что стоит временно отложить романтику и заняться делами, работой или шопингом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Успешным будут все дела, без исключения. С утра постарайтесь создать положительную атмосферу и включиться в работу. Это идеальное время для совместного труда, проведения собраний и встреч с друзьями. Астрологи рекомендуют избегать одиночества. Не отчаивайтесь, и ваши дела пойдут вверх.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Любые изменения, произошедшие в течение этого дня, будут положительно влиять на вашу жизнь. Астрологи рекомендуют начать с небольших шагов, таких как изменение маршрута на работу, избавление от старых и ненужных вещей или посещение нового места.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот понедельник стоит вести себя более уважительно в общении с коллегами, друзьями и знакомыми. Вам потребуется больше решительности в отношениях, но лучше сдержать свои амбиции в работе и бизнесе. Угнаться за двумя зайцами не удастся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно возникнут трудности в финансовых и рабочих сферах. Но если вложить небольшие усилия, можно достичь положительных изменений. Будут полезны выполнения домашних задач, уборка и восстановления старых предметов. В отношениях с людьми важно поддерживать оптимистическое, открытое и добродушное отношение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вас ожидают благоприятные события как в деловой сфере, так и в любовной. Вечером возможна приятная встреча либо приезд старого знакомого. В рабочем окружении будет необходимо оптимизировать способ выполнения задач. Лучше избегать отвлечений на посторонние дела, поскольку прокрастинация существенно повлияет на конечный результат.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила в диссонансе, возможно, вам придется столкнуться с враждебностью окружающих. Постарайтесь не спешить, тщательно обдумывайте каждое слово и действие. Будьте внимательны к чувствам людей и избегайте провокаций, чтобы не вызывать обиды. Добавим, что Рыбы — самые добрые среди знаков Зодиака.

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