Гороскоп на 17 июля: хороший день, чтобы встретиться с друзьями или провести время с любимым человеком

Некоторым знакам Зодиака угнаться за двумя зайцами не удастся

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на новолуние 17 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь не перегружать себя задачами и проектами. Астрологи не рекомендуют поднимать тяжести и перенапрягаться во время тренировок в спортзале. Лучше провести день в кругу близких людей, наслаждаясь общением. Вечером будет полезно посетить новое увлекательное место вместе с друзьями или своей второй половинкой. Отметим, что Овны опасны в стрессе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь в этот день различить важное от пустой суеты. Астрологи советуют быть сосредоточенными в любое время дня. Это особый день, когда нельзя быть ленивыми и откладывать на будущее то, что можно выполнить прямо сейчас.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь избегать активного участия в основных событиях. Лучше оставайтесь наблюдателем, но не стесняйтесь принимать вызовы и преодолевать трудности. Не бойтесь обратиться за поддержкой, особенно к тем, кому вы ранее оказывали помощь.

Рак (22 июня — 22 июля)

События этих суток могут оказаться разнообразными. Ночные светила предупреждают о необходимости быть более осторожными, так как возможны непредвиденные обстоятельства. Вам придется уделить серьезное внимание самосовершенствованию, чтобы исправить "запущенные" аспекты жизни.

Лев (23 июля — 23 августа)

Проблемы, которые казалось, уже остались в прошлом, могут возобновиться. Астрологи предупреждают, что сориентироваться будет сложно, но к обеду многое станет понятнее, если сохранять спокойствие и не падать в панику. Придерживаясь устойчивых принципов, можно сделать правильные шаги. Кстати, лето будет настоящим подарком для Львов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В любовной сфере успех возможен в равной мере, как и неудача. В то же время, в финансовой и рабочей сферах вероятность благоприятного развития обстоятельств выше. Из этого следует, что стоит временно отложить романтику и заняться делами, работой или шопингом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Успешным будут все дела, без исключения. С утра постарайтесь создать положительную атмосферу и включиться в работу. Это идеальное время для совместного труда, проведения собраний и встреч с друзьями. Астрологи рекомендуют избегать одиночества. Не отчаивайтесь, и ваши дела пойдут вверх.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Любые изменения, произошедшие в течение этого дня, будут положительно влиять на вашу жизнь. Астрологи рекомендуют начать с небольших шагов, таких как изменение маршрута на работу, избавление от старых и ненужных вещей или посещение нового места.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот понедельник стоит вести себя более уважительно в общении с коллегами, друзьями и знакомыми. Вам потребуется больше решительности в отношениях, но лучше сдержать свои амбиции в работе и бизнесе. Угнаться за двумя зайцами не удастся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно возникнут трудности в финансовых и рабочих сферах. Но если вложить небольшие усилия, можно достичь положительных изменений. Будут полезны выполнения домашних задач, уборка и восстановления старых предметов. В отношениях с людьми важно поддерживать оптимистическое, открытое и добродушное отношение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вас ожидают благоприятные события как в деловой сфере, так и в любовной. Вечером возможна приятная встреча либо приезд старого знакомого. В рабочем окружении будет необходимо оптимизировать способ выполнения задач. Лучше избегать отвлечений на посторонние дела, поскольку прокрастинация существенно повлияет на конечный результат.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила в диссонансе, возможно, вам придется столкнуться с враждебностью окружающих. Постарайтесь не спешить, тщательно обдумывайте каждое слово и действие. Будьте внимательны к чувствам людей и избегайте провокаций, чтобы не вызывать обиды. Добавим, что Рыбы — самые добрые среди знаков Зодиака.