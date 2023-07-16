Июльское новолуние принесет этим трем знакам Зодиака долгожданный отдых

Новая фаза Луны открывает благоприятный период в жизни Рака, Льва и Рыб

В понедельник, 17 июля 2023 года, в 21:32 по Киеву произойдет новолуние. В астрологии это явление считается энергетически мощным периодом, который влияет на всех представителей зодиакального круга – трем из них удастся восстановить силы.

По словам астрологов, июльское новолуние принесет долгожданный отдых людям, рожденными под знаками Зодиака Рак, Лев и Рыбы. Об этом говорится в их гороскопах, пишет Bustle.

Рак

Рак, это твой момент! Луна позволит вам чувствовать себя спокойно и безопасно. Пришло время поставить себя на первое место и приветствовать все новые возможности, которые вот-вот замаячат на горизонте. Побалуйте себя, проведите время наедине с собой в уютной обстановке и хорошо выспитесь, прежде чем открыть новую главу вашей жизни. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Лев

В это новолуние астрологи советуют уделить время занятиям, которые принесут вам удовольствие. Вам удастся побыть в одиночестве и восстановить эмоциональный баланс. Медитации – отличная идея. Позвольте себе воспринимать эту жизнь легче. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Рыбы

Благосклонное новолуние дает вам творческий и чувственный импульс. Прежде чем сделать шаг, используйте это время для планирования и отдыха. Возможно, пришел идеальный момент, чтобы набросать первую главу вашего романа или записаться на урок танцев. Главное — отдохните, чтобы встретить любой шанс полным энергии. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака новолуние 17 июля 2023 года принесет любовь. У этих людей появится шанс найти подлинные чувства.