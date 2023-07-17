Март давно прошел: известный хиромант оконфузился с датой завершения войны в Украине

Обещанные даты уже давно прошли

За время полномасштабного российского вторжения многие астрологи и тарологи "переквалифицировались" с любовных "пророков" и начали активно заглядывать в будущее и прогнозировать окончание войны. Однако их предсказания — не сбываются.

К примеру, известный астролог и хиромант Владимир Бадиян в октябре 2022 года отмечал, что уже в феврале-марте 2023 года война "сойдет на нет". Однако на календаре уже давно лето 2023 года, и война, увы, продолжается.

Также тогда Бадиян говорил, что эта война не будет растянута на много лет. Так ли это — пока неизвестно.

Напомним, что и астролог Людмила Хомутовская ошиблась с прогнозом даты окончания военного положения. В прошлом году она заявила, что все должно закончится в марте-апреле этого года, но, как видим, воз и ныне там.

Ранее сообщалось, что прогноз известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Астроэксперт не угадал с датой окончания военных действий на территории Украины. В прошлом году Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина.