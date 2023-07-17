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Гороскоп на 18 июля: у кого-то удачный день для покупок, а у кого-то - успех в делах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 18 июля 2023 года
Гороскоп на 18 июля 2023 года. Фото Getty Images

Занятия хобби помогут вам восстановить душевное равновесие и повысить уровень энергии.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не старайтесь добиться хороших результатов. Обстоятельства будут против вас, и продвинуться в делах будет нелегко. Лучше провести день расслабленно, подумать о насущных заботах, разобраться в своем графике. Подходящее время для домашней уборки, наведения порядка.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачный день для покупок и крупных приобретений. Также полезно освободить место, выкинуть из дома старые или сломанные вещи. Тельцы 18 июля должны искать новых партнеров и союзников, которые помогут в работе и в продвижении по карьерной лестнице. Используйте свое обаяние. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Весь день придется преодолевать приступы лени. Старайтесь держать себя в тонусе, находите интересных собеседников, пейте крепкий кофе. В то же время Близнецам будет важно отстаивать свое мнение и участвовать в спорах. Старайтесь следить за своими словами и не переходить на личности.

Рак (22 июня — 22 июля)

День ожидается удачный и многообещающий. Если Раки проявят достаточно деловой активности, многие трудные вопросы решатся в их пользу. Используйте это время и добивайтесь желаемого. Но действовать надо тактично, проявляя вежливость. Возможно вы узнаете секрет, который нужно сохранить. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Спланируйте день так, чтобы осталось время на отдых и любимые занятия. Львам 18 июля не стоит быть слишком активными и брать на себя много обязательств. Занимайтесь делами в своем ритме, не пытайтесь сделать больше, чем вы можете. Старайтесь быть в центре событий, обращайте на себя внимание.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам придется столкнуться с трудностями в работе с самого утра. Будет лучше не слишком усердно трудиться, а занять наблюдательную позицию и подождать. Задавайте вопросы, ищите информацию, которая вас интересует, и используйте ее в своих интересах. Девы смогут найти необычное решение проблемы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не стесняйтесь громко высказывать свое мнение, отстаивать идеи. Так можно найти новых союзников и людей, которые вам помогут их реализовать. Весам будет сопутствовать удача: уделите время тем вопросам, которые раньше буксовали, и решите их с выгодой для себя.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День благоприятен для размышлений и планирования. Скорпионам лучше провести его в уединении, вдали от людской суеты. Ограничьте общение с близкими: высока вероятность возникновения конфликта на ровном месте. Работайте без напряжения, чтобы сохранить хорошую работоспособность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Общение и переговоры будут даваться Стрельцам 18 июля легче, чем обычно. Благодаря своему шарму и обаянию вы сможете уговорить любого собеседника и склонить его на свою сторону. Хороший день для планирования, обсуждения деталей со своим партером. Продумайте все детали, найдите общее решение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Первая половина дня больше подходит для переговоров и решения сложных вопросов. Если вы завершите все важные дела до обеда, то останется время на приятные занятия и отдых. От настроения Козерогов 18 июля зависит их успех. Смотрите на ситуацию с оптимизмом, старайтесь искать плюсы во всем происходящем. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Что-то новое и неожиданное может изменить планы Водолеев и помешать их ежедневной работе. Не стоит переживать из-за перемен, они откроют возможности, которых раньше не было в вашей жизни. Общение с профессиональными людьми поможет вам в реализации проектов и в карьерном росте.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Небольшие идеи, не требующие долгой подготовки, могут быть успешно осуществлены. Смотрите на события оптимистично, думайте об удачном завершении дела, тогда вам все будет под силу. В сложной ситуации помощь родных или друзей окажется весьма кстати. Используйте свой шарм, чтобы добиться желаемого.

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