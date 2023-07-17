Счастье не за горами: июльское новолуние принесет любовь трем знакам Зодиака

Особый в астрологии период новолуния будет романтичным и приятным для Тельцов, Раков и Стрельцов

В понедельник, 17 июля 2023 года, в 21:32 по Киеву наступает новолуние. Астрологи считают это событие энергетически мощным и таким, что влияет на жизнь зодиакальных персон. Тройке из них новая фаза Луны принесет любовь.

По словам астрологов, в любви повезет в июльское новолуние таким знакам Зодиака – Тельцу, Раку и Стрельцу. На это указывают их гороскопы, передает YourTango.

Телец

Новолуние придет к вам в виде всеохватывающего вдохновения. Вы перестанете бояться будущего в сфере личной жизни. С человеком, которого вы любите, наступит идиллия, появится уважение и возможность реализовать общие мечты. Готовьтесь к яркому и счастливому будущему! Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Рак

В это новолуние вы почувствуете себя в своей стихии. Крепкая семья станет реальностью, в личной жизни все будет стабильно и безопасно. Это время даст вам больше сил и уверенности в том, что все ваши просьбы о любви и счастья возможны и выполнимы. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Стрелец

Июльское новолуние дарит вам доверие, о котором вы мечтали, именно оно — залог вашего счастья в любви и романтике. Вы просто редко кому-то доверяете, но новолуние позволит увидеть, что некоторые из опасения не больше, чем реакция на прошлые отношения с ненадежными людьми. Теперь вы поймете, что тот, кто заслуживает вашей любви сегодня, полностью соответствует вашим требованиям о доверии. Пришло время любить! Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака новолуние 17 июля 2023 года принесет долгожданный отдых. Этот период настал для того, чтобы вы могли выдохнуть и расслабиться.