Старая любовь не ржавеет: эти знаки Зодиака снова сойдутся со своими бывшими в конце лета 2023 года

Для кого-то это может стать неожиданностью, но на самом деле это не так уж и удивительно

Когда отношения подходят к концу, часто появляется тенденция хотеть их исправить и сильное сопротивление тому, что все может действительно закончиться. Также бывает и такое, что таки некоторые возвращаются к своим бывшим партнерам.

Астрологи отмечают, что к концу лета 2023 года три знака Зодиака таки вернутся в прошлые отношения, и примирятся со своими бывшими. Гороскоп для Весов, Овнов и Тельцов — далее в материале.

Весы

Когда бывший партнер возвращается в вашу жизнь и просит прощения и второго шанса, вполне вероятно, что вы готовы дать отношениям еще один шанс, независимо от того, насколько вы обижены или несчастны из-за того, что ничего не вышло. Вполне вероятно, что вы уже потратили некоторое время на получение знаний о факторах, которые способствовали провалу отношений; это упрощает для вас, чтобы дать ему еще один шанс.

Овен

Если ваш бывший партнер решит вернуться и попросит еще одну возможность, есть большая вероятность, что вы посмотрите на него через розовые очки и будете рады сделать еще одну попытку. Сделайте это в надежде, что вы сможете возродить счастливые воспоминания, которые вы так цените. Примите меры предосторожности, поддерживая установленные вами самими ограничения и избегая тех же ошибок, которые вы уже совершили.

Телец

Вы любите страстно и легко поддаетесь этому ощущению, которое может быть источником большого волнения для вас. Даже если вы испытываете неприятные чувства, связанные с разрывом отношений, воспоминания о бывшем партнере и о времени, проведенном вместе, скорее всего, будут счастливыми и позитивными. Вы очень снисходительны и всегда ищете положительные качества в других людях.

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