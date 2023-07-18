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Гороскоп на 19 июля: удачный день для романтики и приятных встреч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 19 июля 2023 года
Гороскоп на 19 июля 2023 года. Фото Getty Images

Используйте свой шарм, чтобы добиться желаемого.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не стоит планировать на этот день важные дела или встречи. Вам придется быстро менять свой график из-за новых обстоятельств. Овнам нужно много импровизировать и быстро принимать решения. Решить проблемы можно с помощью юмора и оптимистического отношения к неприятностям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Готовьтесь к сложному загруженному дню. 19 июля Тельцам предстоит много ездить, менять свою локацию и общаться на разнообразные темы с окружающими. Сохраняйте позитивное настроение, поддерживайте своих коллег и вам удастся добиться желаемых результатов. Больше соглашайтесь, ищите компромисс. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет удачным и плодотворным, если вам удастся совладать со своими нервами и не переживать по каждому пустяку. Делегируйте свои обязанности или ответственные решения кому-то из коллег. Близнецам не стоит 19 июля брать на себя слишком много и пытаться контролировать ситуацию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы избежать проблем или неприятных ситуаций, больше общайтесь, обсуждайте волнующие вас вопросы с окружающими. Чем больше Раки будут разговаривать и высказываться, тем быстрее им удастся решить все сложные вопросы. Вечером устройте своей половинке романтическое свидание. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будет нелегко разобраться в потоке мыслей и поступающей информации. Слушайте свой внутренний голос, подключайте эмоции, когда принимаете какое-то важное решение. Уделите внимание своему здоровью, ешьте здоровую пищу, больше гуляйте. Новое дело, начатое 19 июля, будет успешным.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды советуют Девам 19 июля находиться в центре событий, проявлять активность и влиять на происходящее. Ваш совет или помощь окружающим могут подбодрить их или направить в нужном направлении. Не откладывайте сложные дела или неприятные вопросы: сейчас хорошее время, чтобы действовать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Идеи, которые в этот день вас посетят, требуют быстрого воплощения. Если отложить их на потом, можно упустить удачный момент или просто забыть. Звезды советуют Весам действовать рискованно, изменить привычный подход к решению вопросов. Тогда день сложится удачно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Настраивайтесь на позитивный и удачный день. Своим хорошим настроением вы можете поддерживать близких или коллег и быстрее добиваться результатов. Принимайте приглашения, находитесь в компании: так можно познакомиться с нужными людьми. Помощь ваших коллег будет кстати.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не отказывайте в поддержке близким и родным, помогите им решить сложный вопрос. Однако не забывайте о своей непосредственной работе и не поддавайтесь на возможные манипуляции. Сейчас не самое лучшее время для перемен, поэтому действуйте проверенными способами, не рискуйте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы добьетесь большего 19 июля, если будете действовать мягко и тактично. Используйте свое обаяние, будьте дружелюбны и вежливы. Работа в коллективе будет более плодотворной, особенно при решении сложных вопросов. День удачный для переговоров, встреч или романтического свидания. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды советуют Водолеям 19 июля быть в гуще событий, больше знакомиться и не стесняться рекламировать свои идеи или проекты. Вы можете встретить новых единомышленников или получить выгодные предложения. Но старайтесь не перенапрягаться, оставьте немного энергии на вечер.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Решайте проблемы с позитивным настроением, снимайте напряжение шутками. В новых проектах используйте необычные методы работы, экспериментируйте, рискуйте. Проверяйте всю информацию прежде, чем использовать: возможно, вами кто-то манипулирует. Не придирайтесь к мелочам, смотрите в первую очередь на главные события.

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