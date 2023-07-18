Гороскоп на 19 июля: удачный день для романтики и приятных встреч

Используйте свой шарм, чтобы добиться желаемого.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не стоит планировать на этот день важные дела или встречи. Вам придется быстро менять свой график из-за новых обстоятельств. Овнам нужно много импровизировать и быстро принимать решения. Решить проблемы можно с помощью юмора и оптимистического отношения к неприятностям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Готовьтесь к сложному загруженному дню. 19 июля Тельцам предстоит много ездить, менять свою локацию и общаться на разнообразные темы с окружающими. Сохраняйте позитивное настроение, поддерживайте своих коллег и вам удастся добиться желаемых результатов. Больше соглашайтесь, ищите компромисс. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет удачным и плодотворным, если вам удастся совладать со своими нервами и не переживать по каждому пустяку. Делегируйте свои обязанности или ответственные решения кому-то из коллег. Близнецам не стоит 19 июля брать на себя слишком много и пытаться контролировать ситуацию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы избежать проблем или неприятных ситуаций, больше общайтесь, обсуждайте волнующие вас вопросы с окружающими. Чем больше Раки будут разговаривать и высказываться, тем быстрее им удастся решить все сложные вопросы. Вечером устройте своей половинке романтическое свидание. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будет нелегко разобраться в потоке мыслей и поступающей информации. Слушайте свой внутренний голос, подключайте эмоции, когда принимаете какое-то важное решение. Уделите внимание своему здоровью, ешьте здоровую пищу, больше гуляйте. Новое дело, начатое 19 июля, будет успешным.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды советуют Девам 19 июля находиться в центре событий, проявлять активность и влиять на происходящее. Ваш совет или помощь окружающим могут подбодрить их или направить в нужном направлении. Не откладывайте сложные дела или неприятные вопросы: сейчас хорошее время, чтобы действовать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Идеи, которые в этот день вас посетят, требуют быстрого воплощения. Если отложить их на потом, можно упустить удачный момент или просто забыть. Звезды советуют Весам действовать рискованно, изменить привычный подход к решению вопросов. Тогда день сложится удачно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Настраивайтесь на позитивный и удачный день. Своим хорошим настроением вы можете поддерживать близких или коллег и быстрее добиваться результатов. Принимайте приглашения, находитесь в компании: так можно познакомиться с нужными людьми. Помощь ваших коллег будет кстати.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не отказывайте в поддержке близким и родным, помогите им решить сложный вопрос. Однако не забывайте о своей непосредственной работе и не поддавайтесь на возможные манипуляции. Сейчас не самое лучшее время для перемен, поэтому действуйте проверенными способами, не рискуйте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы добьетесь большего 19 июля, если будете действовать мягко и тактично. Используйте свое обаяние, будьте дружелюбны и вежливы. Работа в коллективе будет более плодотворной, особенно при решении сложных вопросов. День удачный для переговоров, встреч или романтического свидания. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды советуют Водолеям 19 июля быть в гуще событий, больше знакомиться и не стесняться рекламировать свои идеи или проекты. Вы можете встретить новых единомышленников или получить выгодные предложения. Но старайтесь не перенапрягаться, оставьте немного энергии на вечер.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Решайте проблемы с позитивным настроением, снимайте напряжение шутками. В новых проектах используйте необычные методы работы, экспериментируйте, рискуйте. Проверяйте всю информацию прежде, чем использовать: возможно, вами кто-то манипулирует. Не придирайтесь к мелочам, смотрите в первую очередь на главные события.