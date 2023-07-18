Лгут прямо в лицо: названы четыре знака Зодиака – ужасных манипулятора
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Некоторым знакам не составит труда соврать на любую тему
Знак Зодиака может рассказать о разных склонностях человека, в том числе указать на злостного манипулятора. Четверо представителей зодиакального круга не просто часто врут, а могут лгать прямо в лицо.
По словам астрологов, главные лгуны по знаку Зодиака — Телец, Весы, Скорпион и Козерог. Об этом говорится в материале Express.
Телец
Любит приукрашивать факты. Гораздо чаще лжет незнакомцу, чем тому, кого любит. Хотя может скрыть правду, чтобы пощадить чувства близких. Еще может соврать, если хочет заниматься какой-то деятельностью в одиночку. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.
Скорпион
Может врать и делать вид, что говорит чистую правду. Часто заводит людей в заблуждение, удачно притворяясь правдорубом. Еще Скорпион может больше лгать в начале отношений, когда пытается завоевать свою половинку. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.
Весы
Не стесняются манипулировать людьми, если хотят что-то сделать. Весы нетерпимы к своим ошибкам, поэтому, чтобы их не поправили или не отругали, начинают искажать истину. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.
Козерог
Опытный лжец, который сделает все и вся ради своей цели, даже если придется нагло врать. Козероги по натуре алчны и похотливы, поэтому их ложь иногда управляется сильными чувствами. Иногда настолько хорошо врут, что даже не отдают себе в этом отчет. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака поддаются манипуляциям. Эти люди часто могут стать "добычей" вышеперечисленных зодиакальных героев.