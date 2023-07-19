Известный астролог знатно "просчитался" с датой поражения россиян в Украине

Каждый имеет право решать, верить астрологам или нет, но в последнее время прогнозы не сбываются.

Очередной прогноз известного украинского астролога Влада Росса не сбылся. Летом 2022 года, астроэскперт отмечал, что война в Украине не затянется надолго, и уже оккупанты будут убегать с украинских территорий очень быстро.

В одном из своих прогнозов Росс отменил, что "к началу 2023 года возможна даже капитуляция рф", а период полного поражения россиян припадет на февраль-март 2023 года". Однако, "сроки годности" предсказаний уже истекли.

"Украина однозначно победит в войне. Мы уничтожим этого Гитлера ХХІ века", – говорил тогда Росс. И это конечно же правда, только вот когда это произойдет — зависит от наших защитников .

Также "Телеграф" рассказывал, что популярный в сети хиромант оконфузился со своим прогнозом. Его "дата окончания войны" также сильно разнится с реальностью.

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