Гороскоп на 20 июля: кого-то ждет незапланированный доход, а кому-то пора хорошенько выспаться

День, подходящий для планирования и обсуждения.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В любых сложных ситуациях старайтесь действовать так, как подсказывает ваша интуиция. Хороший день для планирования, продумывания деталей и поиска партнеров. Если что-то не получается с первого раза, не бросайте дело на полпути, пробуйте снова: ваша настойчивость в достижении цели будет вознаграждена.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Отдайте предпочтение спокойному расслабленном отдыху дома. Если вы планировали провести активный день в шумной компании, готовьтесь к тому, что могут происходить неожиданные события. Высокий уровень стресса Тельцам можно снять физическими нагрузками на свежем воздухе. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Высокий уровень энергии позволит Близнецам провести активный насыщенный день. Сделайте дела, которые раньше были отложены, подготовьтесь к предстоящей рабочей неделе. Не пытайтесь изменить поведение других людей, вы только потратите зря силы и потеряете на этом много времени.

Рак (22 июня — 22 июля)

Проявляйте тактичность и гибкость в общении, уходите от любых напряженных ситуаций. Не стоит придавать большое значение деталям, лучше сконцентрироваться на главном и постараться добиться прогресса. Звезды советуют Ракам 20 июля эмоционально расслабиться и хорошо выспаться. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Время для кардинальных перемен еще не пришло, поэтому не начинайте ничего нового. Все изменения лучше перенести на начало следующей недели. 20 июля Львам полезно устроить генеральную уборку, навести порядок в квартире. Хорошей идеей будет привлечь к домашним делам всю семью.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Первая половина дня подходит для важных и трудоемких дел. Утром у Дев будет много энергии и сил для решения домашних вопросов. Не навязывайте свою помощь окружающим, тем более, если они об этом не просят. Будьте более активны в личных отношениях, мыслите позитивно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Отложите все финансовые вопросы или дела, связанные с деньгами. У Весов могут быть крупные потери или затруднения. Также выяснять отношения и спорить на болезненные темы 20 июля звезды не рекомендуют. Уделите время любимым занятиям, хобби, тому, что поможет вам расслабиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день лучше провести дома, общаясь с родными и заряжаясь позитивной энергией на предстоящую рабочую неделю. Уделите больше времени насущным домашним делам, а планированием займетесь позднее. Генеральная уборка и наведение порядка помогут Скорпионам обрести душевное равновесие.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачный день для Стрельцов, когда можно получить очень выгодное предложение или незапланированный доход. Нужно быть активнее, сделать хотя бы несколько шагов навстречу своей мечте. Однако не перенапрягайтесь, чтобы это не отразилось на самочувствии. Конкуренция 20 июля не будет полезна.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В стремлении получить желаемое не стоит давить на окружающих и действовать агрессивно. В ответ вы можете получить от них противоположный результат. Ваши родственники или близкие люди нуждаются в советах или поддержке, уделите им внимание, проведите время вместе. Но не обсуждайте с ними свои планы. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День ожидается активный и плодотворный. Водолеев ждут многочисленные дела и важные занятия. Звезды помогут вам быстро и успешно со всем справиться. Однако не рискуйте, используйте хорошо знакомые методы работы. Не давайте обещаний: их будет трудно выполнить.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Подходящее время для начала чего-то нового и необычного. Рыбам будет везти во всех делах: используйте удачные возможности. В финансовых вопросах будьте аккуратнее, не покупайте ненужных дорогих вещей. Возможно скоро вам придется потратить крупную сумму, поэтому стоит экономить