Прошла даже "запасная" дата: известный экстрасенс ошибся в прогнозе о смерти путина

Мольфар отмечал, что это может произойти достаточно неожиданно

Известный в Украине мольфар и экстрасенс Максим Гордеев ранее отмечал, что российский диктатор путин оттягивает свою смерть благодаря магическим ритуалам, однако все равно прогнозировал его кончину в 2023 году. Увы, но его предсказание оказалось ошибочным.

В одном из своих прогнозов Гордеев отмечал, что война закончится, когда президент рф умрет, и видел предпосылки, что это произойдет летом 2023 года. Время то еще есть, однако по тому же предсказанию, путин уже должен был умереть.

"путин может умереть на католическую Пасху или в течении двух месяцев после нее. Марс входит в его дом смерти, его могут отравить" — отмечал экстрасенс.

Как мы видим, Пасха давно прошла, как и два месяца после нее.

Ранее сообщалось, что прогноз известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Астроэксперт не угадал с датой окончания военных действий на территории Украины. В прошлом году Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина.

Напомним, что Людмила Хомутовская также ошиблась с прогнозом даты окончания военного положения. В прошлом году она заявила, что все должно закончится в марте-апреле этого года, но, как видим, воз и ныне там.