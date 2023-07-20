Кошелек пополнится, а любовь усилится: названы три знака Зодиака – везунчики августа

И в семье, и в карьере удача будет сопутствовать Близнецам, Скорпионам и Козерогам

Конец июля станет началом новой главы в жизни некоторых знаков Зодиака, другим же представителям зодиакальной дюжины будет особенно везти в августе. Движение звезд принесет успех в карьера и идиллию в семье тройке знаков Зодиака.

По словам астрологов, везунчиками августа 2023 года можно назвать Близнецов, Скорпионов и Козерогов. У людей, рожденных под этими созвездиями, лучшие гороскопы на последний летний месяц.

Близнецы

Август подарит Близнецам возможность реализовать свои цели и планы, пишет Knowinsiders. Планеты движутся в вашу пользу, поэтому сосредоточьтесь на том, что для вас действительно важно. Астрологи обещают прибыль и ресурсы для дальнейшего накопления. В любовных делах воцариться гармония. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Скорпион

Финансовые дела улучшатся в этом месяце. На работе вы получите приятные бонусы и высокую оценку от руководства и клиентов. Не исключены знакомства с людьми, которые сделают вас счастливее. расширяйте свой кругозор и используйте возможности, которыми вас щедро одарит вселенная в августе. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Козерог

С августа перед вами открывается светлое будущее. Деньги мощным потоком будут пополнять ваш кошелек. Приятных изменений следует ожидать и в личной жизни. Главное, будьте открыты к любви и позволяйте партнеру заботиться о вас. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у некоторых знаков Зодиака в конце лета ожидаются изменения в личной жизни. Астрологи пророчат, что эти люди сойдутся со своими бывшими.