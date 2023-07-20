Гороскоп на 21 июля: день сложится удачно, если настроится на позитив с самого утра

Если вы сомневаетесь в своем решении, отложите его на другой день.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У вас будет хорошее рабочее настроение, можно начинать новые перспективные проекты. Однако Овнам не стоит слишком часто проявлять инициативу, чтобы не испортить отношения с коллегами. Обсуждайте с родными свои неприятности или успехи: их точка зрения поможет вам зарядиться позитивом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы увидите результаты своих прошлых решений. Если день складывается удачно и все решается в вашу пользу, значит, вы были правы, выбирая именно этот путь. Исходя из новых обстоятельств, Тельцам нужно скорректировать свои планы. Полезно передать некоторые свои обязанности окружающим или родным. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День обещает быть насыщенным и продуктивным. Благодаря высокому уровню энергии Близнецам удастся быстро продвинуться в решении сложного вопроса и закончить несколько важных дел. Однако будьте вежливы в общении: нечаянно сказанное резкое слово может сильно обидеть собеседника.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сложные дела 21 июля будут даваться вам с трудом, возникают непредвиденные задержки и досадные неприятности. По возможности отложите неприятную работу, займитесь тем, что приносит положительные эмоции и что получается лучше всего. Будьте более активны и настойчивы в личных отношениях. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Используйте необычные ситуации или неожиданные встречи с выгодой для себя, меняйте свои планы в зависимости от новых обстоятельств. Не доверяйте незнакомцам: кто-то захочет вас обмануть или воспользоваться вашей добротой. Настраивайте себя на позитив, и день сложится удачно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вторая половина дня больше подходит для плодотворной работы и сложных вопросов. Утром займитесь домашними делами, решите семейные проблемы, пообщайтесь с родными. Сейчас не стоит выяснять отношения, поэтому старайтесь разговаривать на нейтральные темы и сглаживать острые углы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Найдите время побыть на природе, зарядиться позитивной энергией. 21 июля полезно побыть вдали от городской суеты, эмоционально расслабиться. Если вам все-таки необходимо находиться на работе, старайтесь избегать споров или жарких обсуждений: отношения с коллегами могут сильно испортиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День имеет разнонаправленные тенденции. Настроение Скорпионов может быстро меняться, поэтому сконцентрироваться на работе им будет непросто. Важные и ответственные решения лучше перенести на вторую половину дня, тогда ваше эмоциональное состояние станет более стабильным и спокойным.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Работа, которую вам предстоит выполнять, потребует слишком много времени и сил поэтому, если будет возможность, лучше от нее отказаться. Советы посторонних не будут полезны, слушайте свой внутренний голос и принимайте решения самостоятельно. Знакомые приятные дела поднимут вашу самооценку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Первая половина дня будет удачной для Козерогов. Можно назначать важные переговоры или заниматься тем, что раньше не получалось. Следите за своими тратами, не покупайте дорогих ненужных вещей: вскоре вы пожалеете об этой покупке. Активность не даст результатов, просто наблюдайте за событиями. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День потребует от Водолеев повышенной концентрации и самоотдачи с самого утра. 21 июля вам предстоит решить много сложных вопросов и продвинуться в важном деле. Важно настраиваться на позитив и результат, оптимистично смотреть на возникающие проблемы или задержки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не верьте всему, что вам говорят, не позволяйте собой манипулировать. Новые знакомства 21 июля будут интересными и со временем перерастут в крепкую дружбу. Лучше отложить важные дела, провести день расслабленно. Тем, кто собирался изменить свой имидж, звезды советуют повременить с экспериментами.