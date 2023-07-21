Гороскоп на 22 июля: кого-то ждут интересные возможности, а кого-то перемены в жизни

22 июля — самое удачное время для решения сложных вопросов.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Удачный день для Овнов. Вам будет везти в сложных запутанных делах, а новые встречи принесут интересные возможности. Принимайте приглашения и больше общайтесь с нужными людьми. Ваши новаторские идеи или необычные проекты заинтересуют окружающих.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чтобы снова почувствовать уверенность в своих силах, подумайте об успехах, которых вы добились в последнее время, вспомните приятные пережитые моменты. Это же относится к личным отношениям: не стоит принимать радикальных решений, о которых вы вскоре пожалеете. Уже завтра ситуация улучшится. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Настраивайтесь оптимистично на этот день, думайте о прекрасных результатах, которых вы сможете добиться. Сложности в отношениях или личные проблемы можно решить с помощью откровенного разговора, поиска компромисса. День подходит для важных переговоров или деловых встреч.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это хороший день, чтобы вернуться к делам, которые вы все время откладывали. Ракам удастся решить эти сложные вопросы быстро и эффективно 22 июля. Это придаст им уверенности и поднимет самооценку. Следите за своими тратами, не открывайте лишний раз кошелек. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В первой половине дня займитесь самыми сложными и неприятными вопросами. Утром ваша энергия на высоком уровне и многие дела будут быстро решаться. Также подумайте о своих чувствах и желаниях. Это подходящий день, чтобы навести порядок в личных отношениях. Финансовые решения стоит отложить.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Общение в семье потребует особого внимания. Чтобы не испортить отношения, старайтесь быть вежливее, чаще уступайте. Ваша половинка уделяет вам меньше времени и это расстраивает. Позвольте переменам войти в вашу жизнь, дайте больше личной свободы своему партнеру.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Поток новой информации накроет вас с головой. Чтобы не потратить на это слишком много времени, старайтесь ограничить внешнее воздействие, сконцентрируйтесь на своей работе. Деловые переговоры будут успешными: Весы смогут переубедить любого.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День пройдет удачно и продуктивно, если Скорпионы будут использовать в работе нестандартный подход, действовать креативно. Не стесняйтесь донести свое мнение до окружающих, предложить творческое решение. Помощь близких вам пригодится. 22 июля более продуктивной будет командная работа.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Полезно расставить приоритеты и действовать согласно своему плану. Не отказывайтесь от поддержки близких, расскажите им, что вас беспокоит. Спешка на рабочем месте приведет к ошибкам, поэтому действуйте в удобном для вас темпе, проверяйте работу. Будьте более реалистичны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День ожидается плодотворный и насыщенный делами. Чтобы избежать перенапряжения, чаще делайте перерывы, переключайте внимание на приятные вещи. В спорах или деловых переговорах используйте свой шарм, делайте комплименты собеседникам. Стресс снимите в спокойной домашней обстановке. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды советуют 22 июля проявлять больше настойчивости, добиваться своей цели несмотря ни на что. Обращайтесь к близким за помощью: так вы решите все проблемы быстрее. Общение поможет Водолеям наладить деловые связи, которые можно будет использовать в продвижении по карьерной лестнице.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам лучше проводить время в одиночестве, ограничив общение и контакты с внешним миром. Сконцентрируйтесь на важных делах, которые больше не могут ждать, и не отвлекайтесь на посторонние занятия. День подходит для планирования и обдумывания решений.