Готовьтесь к переменам: ретроградная Венера в 2023 году больше всего повлияет на эти три знака Зодиака

Это прекрасное время для работы над самооценкой и самобалансом.

С субботы, 22 июля 2023 года, в течение 40 дней и 40 ночей, Венера будет ретроградной во Льве, что повлияет на вашу личную жизнь, уверенность в себе и деньги. Эта ретроградность может помочь вам найти в себе смелость измениться. Будьте открыты для ее уроков и готовы внести изменения, чтобы жить более счастливой жизнью

Астрологи отмечают, что ретроградная Венера 2023 года во Льве больше всего влияет на эти три знака Зодиака. Тельцам, Львам и Скорпионам — приготовиться.

Телец

Ретроградная Венера сильно повлияет на Тельцов. Это движение выявит нерешенные проблемы в вашем доме и семье. Это побудит вас любить, быть честным и улучшить вашу жизнь. Проявив терпение и самоотверженность, вы сможете улучшить свою семейную жизнь и обрести баланс и покой.

Лев

Этот курс подталкивает вас к решению проблем с самооценкой, которые затуманивают ваши суждения и препятствуют вашей способности взаимодействовать с людьми здоровым и осмысленным образом. Используйте это время, чтобы воссоединиться с собой, обрести уверенность в себе и развить здоровое представление о себе.

Скорпион

Ретроградная Венера изменит профессиональные амбиции, профессиональное положение и общественный имидж Скорпионов. В это время вы можете пересмотреть свои цели и создать новый баланс между работой и личной жизнью. Используйте ретроградную Венеру, чтобы заново открыть для себя свои увлечения и карьерные цели.

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