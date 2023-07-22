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Гороскоп на 23 июля: кого-то ждут полезные встречи, а кого-то - интересные проекты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 23 июля 2023 года
Гороскоп на 23 июля 2023 года. Фото Getty Images

Следует заниматься делами, которые больше не могут ждать

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

До обеда 23 июля у вас будет самое удачное время для решения сложных вопросов. Общение принесет Овнам удовлетворение и новые удачные знакомства. Не бросайте дела на полпути, даже если кажется, что проблемы невозможно преодолеть. Ваше упорство вскоре поможет достичь желаемого.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам будет по силам решить самые сложные вопросы и заниматься несколькими делами одновременно. Воспользуйтесь моментом и закончите то, что постоянно откладывали. Помощь коллег будет вас раздражать, результат разочарует, поэтому рассчитывайте только на свои силы. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный и удачный день для Близнецов, особенного его первая половина. Звезды советуют больше общаться с новыми людьми и принимать интересные рискованные предложения. Занимайтесь только важными делами, не тратьте время на мелочи. Советы посторонних не будут полезны.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам в голову приходят необычные идеи, которые можно начать воплощать уже сейчас. Деловые предложения, которые вам поступят 23 июля, могут быть выгодными; их стоит рассмотреть. Чтобы избежать досадных ошибок, обращайте внимание на мелочи и детали, будьте внимательны в работе. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вопросы, которые беспокоили вас долгое время, могут благополучно разрешиться. Ищите ответы в происходящих событиях, обращайте внимание на подсказки, которые оставляет вам Вселенная. Принимая важное решение, возьмите больше времени на обдумывание, не спешите.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Неотложные дела будут постоянно возникать с самого утра и придется менять планы, чтобы все успеть. Девам следует сохранять спокойствие, и не поддаваться панике: все вопросы удастся решить в срок. Новые встречи будут полезны: вы сможете найти союзников или переубедить своих оппонентов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Чтобы день сложился более благоприятно, перенесите важные дела или встречи на послеобеденное время. Утром у вас будет возникать много забот и времени на все не хватит. Во второй половине дня 23 июля Весы будут спокойны и сосредоточены, что позволит им принять верные решения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ваша целеустремленность и решительность позволят добиться многого. Однако Скорпионам надо действовать мягко и тактично. Жесткие методы не принесут желаемого результата. Ищите новых партнеров или единомышленников, они помогут быстрее достичь поставленной цели. Важные встречи назначайте на вечер.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ограничьте свою активность 23 июля, больше занимайтесь умственной работой и планированием. Все, что вы делаете, должно быть осознано и закончено, не бросайте дела на полпути. Встречи в этот день будут для вас удачными: вы сумеете склонить собеседника на свою сторону и получить желаемое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Удачный день для изменения своего рабочего уклада или домашних обязанностей. Наведите порядок на офисном столе или дома, освободите место для новых вещей или идей. Знакомства принесут Козерогам свежие эмоции и будут полезны им в будущем. Поддержите близких, помогите решить их проблемы. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Выполните свои обязательства или данное ранее обещание. Новые интересные проекты 23 июля поднимут вам настроение и прибавят уверенности в своих силах. Сделайте сюрприз любимому человеку, внесите что-то новое и необычное в ваши отношения. Больше говорите о своих чувствах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День больше подходит для размышлений и планирования, чем для активной деятельности. Разберитесь в своих первостепенных желаниях и ближайших планах. Звезды советуют Рыбам 23 июля не давать обещаний: их будет сложно исполнить. Общение с близкими поднимет настроение и придаст сил.

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