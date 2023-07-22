Гороскоп на 23 июля: кого-то ждут полезные встречи, а кого-то - интересные проекты

Следует заниматься делами, которые больше не могут ждать

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

До обеда 23 июля у вас будет самое удачное время для решения сложных вопросов. Общение принесет Овнам удовлетворение и новые удачные знакомства. Не бросайте дела на полпути, даже если кажется, что проблемы невозможно преодолеть. Ваше упорство вскоре поможет достичь желаемого.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам будет по силам решить самые сложные вопросы и заниматься несколькими делами одновременно. Воспользуйтесь моментом и закончите то, что постоянно откладывали. Помощь коллег будет вас раздражать, результат разочарует, поэтому рассчитывайте только на свои силы. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный и удачный день для Близнецов, особенного его первая половина. Звезды советуют больше общаться с новыми людьми и принимать интересные рискованные предложения. Занимайтесь только важными делами, не тратьте время на мелочи. Советы посторонних не будут полезны.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам в голову приходят необычные идеи, которые можно начать воплощать уже сейчас. Деловые предложения, которые вам поступят 23 июля, могут быть выгодными; их стоит рассмотреть. Чтобы избежать досадных ошибок, обращайте внимание на мелочи и детали, будьте внимательны в работе. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вопросы, которые беспокоили вас долгое время, могут благополучно разрешиться. Ищите ответы в происходящих событиях, обращайте внимание на подсказки, которые оставляет вам Вселенная. Принимая важное решение, возьмите больше времени на обдумывание, не спешите.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Неотложные дела будут постоянно возникать с самого утра и придется менять планы, чтобы все успеть. Девам следует сохранять спокойствие, и не поддаваться панике: все вопросы удастся решить в срок. Новые встречи будут полезны: вы сможете найти союзников или переубедить своих оппонентов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Чтобы день сложился более благоприятно, перенесите важные дела или встречи на послеобеденное время. Утром у вас будет возникать много забот и времени на все не хватит. Во второй половине дня 23 июля Весы будут спокойны и сосредоточены, что позволит им принять верные решения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ваша целеустремленность и решительность позволят добиться многого. Однако Скорпионам надо действовать мягко и тактично. Жесткие методы не принесут желаемого результата. Ищите новых партнеров или единомышленников, они помогут быстрее достичь поставленной цели. Важные встречи назначайте на вечер.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ограничьте свою активность 23 июля, больше занимайтесь умственной работой и планированием. Все, что вы делаете, должно быть осознано и закончено, не бросайте дела на полпути. Встречи в этот день будут для вас удачными: вы сумеете склонить собеседника на свою сторону и получить желаемое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Удачный день для изменения своего рабочего уклада или домашних обязанностей. Наведите порядок на офисном столе или дома, освободите место для новых вещей или идей. Знакомства принесут Козерогам свежие эмоции и будут полезны им в будущем. Поддержите близких, помогите решить их проблемы. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Выполните свои обязательства или данное ранее обещание. Новые интересные проекты 23 июля поднимут вам настроение и прибавят уверенности в своих силах. Сделайте сюрприз любимому человеку, внесите что-то новое и необычное в ваши отношения. Больше говорите о своих чувствах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День больше подходит для размышлений и планирования, чем для активной деятельности. Разберитесь в своих первостепенных желаниях и ближайших планах. Звезды советуют Рыбам 23 июля не давать обещаний: их будет сложно исполнить. Общение с близкими поднимет настроение и придаст сил.