Никто не угадает, из чего эти блины: рецепт идеальной выпечки для сытного завтрака
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Лучшее блюдо для поднятия настроения
Блины – идеальное блюдо для любого завтрака. Что может быть вкуснее такой выпечки с ароматным чаем? Да и приготовить их можно из чего угодно. Если не верите, проверьте с помощью этого рецепта.
Для таких блинов по рецепту "Це Смак" вам не нужны какие-то необычные продукты — все есть в вашем холодильнике. Пару минут времени – и у вас на столе непревзойденный завтрак, сытный и в меру сладкий. А если не любите сыр, можете приготовить начинку из любимых фруктов или просто полить выпечку сиропом.
Как приготовить тыквенные блины
Ингредиенты на 3 порции:
- молоко – 250 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- тыква – 100 г;
- пшеничная мука – 160 г;
- сливочное масло – 20 г;
- сыр – 400 г;
- сахарная пудра – 0,5 ст. л;
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите тыкву и поставьте ее в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут, затем пюрируйте ее с помощью блендера.
- В глубокой посуде смешайте молоко с яйцами, тыквенное пюре, соль и муку. У вас должна получиться однородная масса.
- Выпекайте тонкие блины на разогретой сковороде – у вас должно получиться примерно 10 штук.
- Для начинки протрите сыр через сито и смешайте его с сахарной пудрой.
- Равномерно распределите творожную начинку по поверхности блинов и сверните их рулетом. Разрежьте рулетики пополам и уложите в смазанную маслом форму для запекания.
- Сверху на блины выложите небольшие кусочки сливочного масла, присыпьте блюдо сахаром по своему вкусу.
- Поместите форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Блюдо готово. Подавайте блины с любимым джемом, вареньем или сгущенным молоком. Приятного аппетита!