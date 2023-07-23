Никто не угадает, из чего эти блины: рецепт идеальной выпечки для сытного завтрака

Лучшее блюдо для поднятия настроения

Блины – идеальное блюдо для любого завтрака. Что может быть вкуснее такой выпечки с ароматным чаем? Да и приготовить их можно из чего угодно. Если не верите, проверьте с помощью этого рецепта.

Для таких блинов по рецепту "Це Смак" вам не нужны какие-то необычные продукты — все есть в вашем холодильнике. Пару минут времени – и у вас на столе непревзойденный завтрак, сытный и в меру сладкий. А если не любите сыр, можете приготовить начинку из любимых фруктов или просто полить выпечку сиропом.

Как приготовить тыквенные блины

Ингредиенты на 3 порции:

молоко – 250 мл;

яйцо – 2 шт.;

тыква – 100 г;

пшеничная мука – 160 г;

сливочное масло – 20 г;

сыр – 400 г;

сахарная пудра – 0,5 ст. л;

соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Очистите тыкву и поставьте ее в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут, затем пюрируйте ее с помощью блендера. В глубокой посуде смешайте молоко с яйцами, тыквенное пюре, соль и муку. У вас должна получиться однородная масса. Выпекайте тонкие блины на разогретой сковороде – у вас должно получиться примерно 10 штук. Для начинки протрите сыр через сито и смешайте его с сахарной пудрой. Равномерно распределите творожную начинку по поверхности блинов и сверните их рулетом. Разрежьте рулетики пополам и уложите в смазанную маслом форму для запекания. Сверху на блины выложите небольшие кусочки сливочного масла, присыпьте блюдо сахаром по своему вкусу. Поместите форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Блюдо готово. Подавайте блины с любимым джемом, вареньем или сгущенным молоком. Приятного аппетита!