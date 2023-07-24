"Осталось полгода": популярная астролог оплошала с датой окончания войны в Украине

"Точное время" окончания войны оказалось не таким уж и точным

Видимо "магия" астрологов и тарологов начала давать сбои, ведь астроэксперты начали массово ошибаться в своих прогнозах. Очень бы хотелось, чтобы многие из них сбывались, однако это не так.

Так случилось и с астрологом Рубиной Цыбульской. На своем YouTube-канале в июле 2022 года, она отмечала, что до конца 2022 года украинцы смогут почувствовать себя спокойно, ведь активные боевые действия утихнут. На календаре июль 2023 года — а россия продолжает бомбить мирные города Украины.

Также, Цыбульская тогда прогнозировала, что к осени 2022 года, все оккупированные территории удастся вернуть под контроль Украины. Очень бы хотелось, чтобы все было так, но астролог оконфузилась.

Ранее сообщалось, что прогноз известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Астроэксперт не угадал с датой окончания военных действий на территории Украины. В прошлом году Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина. Также победитель третьего сезона шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Колесниченко прогадал с датой отречения путина от власти.