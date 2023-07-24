Эти знаки Зодиака получат то, что хотели в конце июля 2023 года: в топе три счастливчика

Все желания сбудутся

Не стоит спускать со счетов последнюю неделю июля 2023 года, и сразу смотреть гороскопы удачи на август, ведь в эти несколько дней три наиболее удачливых знака зодиака исполнят свои желания. Каждый сможет достичь того, чего он хочет, если приложит необходимое количество усилий.

Астрологи выделили три знака Зодиака, которые с 24 по 31 июля исполнят свои самые сокровенные желания. Ими стали Весы, Водолеи и Рыбы.

Весы

Сосредоточьтесь, приложите усилия и верьте в свои способности справиться с трудностями. Эта неделя может стать поворотным моментом, которого вы ждали все это время. Заставьте поддерживающих людей и положительную энергию вокруг вас работать, чтобы ваши стремления сбылись. Вы сможете одержать победу над любым вызовом, который встанет на вашем пути.

Водолей

Возможно, вам придется внести некоторые изменения в свой план на будущее; тем не менее, после того, как вы это сделаете, вы сможете смотреть на свои цели с большой ясностью и надеждой. Эта неделя будет особенно плодотворной для вас. Вы откроете для себя новые пути, которые и приведут вас к исполнению своих желаний и мечтаний.

Рыбы

У вас появится жизненная сила и энергия, необходимые для осуществления ваших планов. В результате у вас появится много новых друзей, но в результате изменится и динамика многих ваших существующих отношений. Вы получите огромную выгоду от улучшенного общения, которое произойдет ближе к концу месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у некоторых знаков Зодиака в конце лета ожидаются изменения в личной жизни. Астрологи пророчат, что эти люди сойдутся со своими бывшими.