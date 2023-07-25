Известный экстрасенс оконфузился с прогнозом о длительности войны в Украине

Гордеев поделился ложным прогнозом на будущее

Как бы хотелось, чтобы прогнозы астрологов, тарологов и экстрасенсов по поводу окончания войны в Украине сбывались. Однако пока, что приходится только в очередной раз подтверждать тот факт, что их предсказания не всегда точны.

К примеру, известный экстрасенс Макс Гордеев в июле 2022 года, в своем прогнозе на будущее Украины и сроках окончания войны, отмечал, что все закончится в сентябре. Все потому, что карты показывали ему цифру 9. Как мы видим — прогноз не осуществился.

Также был вариант, что война затянется еще до октября-ноября и ее общая длительность будет 9 месяцев. Но и этот прогноз оказался ложным.

Надеемся, что о том, что Украина снова станет независимой, сильной и вернет себе все территории — карты Гордееву таки не солгали.

Ранее сообщалось, что прогноз известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Астроэксперт не угадал с датой окончания военных действий на территории Украины. В прошлом году Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина. Также победитель третьего сезона шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Колесниченко прогадал с датой отречения путина от власти.