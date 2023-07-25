Гороскоп на 26 июля: прислушивайтесь к своей интуиции и день пройдет великолепно

Благоприятный день для романтики и душевного общения.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Проявите свои лидерские качества, будьте инициативны в продвижении нового проекта или какого-то сложного дела. Это поднимет ваш авторитет и придаст уверенности. Однако не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их полностью выполнить. Старайтесь быть более сдержанными в суждениях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам вряд ли удастся сделать все, что запланировано, и выполнить свои обязательства. Ваша общительность позволит познакомиться с нужными людьми и получить интересные предложения. Решения нужно принимать быстро, тогда ваша интуиция подскажет самый верный путь. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Мечтательное настроение будет свойственно Близнецам в этот день. Из-за этого важные дела могут остаться нерешенными. Старайтесь в первую очередь выбрать для себя те задачи, где требуется фантазия и творческий подход: в них вы быстрее добьетесь успеха 26 июля. Займитесь наведением порядка.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чем бы вы ни занимались в этот день, визуализируйте свой конечный результат, думайте об успехе в деле. Большие сложные проекты лучше отложить: у вас пока недостаточно ресурсов и энергии, чтобы ими заниматься. День подходит для планирования и выбора направления на месяц вперед. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Высока вероятность обратить на себя внимание начальства и продвинуться по карьерной лестнице. Звезды рекомендуют Львам использовать удачное время и принимать рискованные предложения. Успокоиться и сосредоточиться на важных делах поможет уборка на рабочем столе, наведение порядка.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для обновления, начала важных перемен в разных сферах жизни. Подумайте, что вы хотите поменять и как можно это сделать. В личных отношениях у Дев возможны серьезные проблемы и непонимание с партнером. Постарайтесь сгладить напряженную ситуацию, найти компромисс.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Избегайте скучных и нудных людей, чтобы не испортить себе настроение. Звезды советуют Весам искать себе в компанию 26 июля тех, кто может вдохновить на новые достижения, научить чему-то интересному. Уделите внимание своему здоровью, поддержите иммунитет, займитесь профилактикой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Настраивайте себя на продуктивную работу и позитивное мышление. Так вам быстрее удастся справиться со всеми делами и проблемами. День подходит для важных переговоров и подписания бумаг. Возможны проблемы в личных отношениях. Постарайтесь сохранить важные для вас связи.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день вы будете настроены решительно и захотите взяться за все важные дела сразу. Лучше выберите что-то одно и сконцентрируйтесь на этом вопросе. Помощь или сотрудничество с коллегами вас не удовлетворит, поэтому рассчитывайте только на свои силы и правильно распределяйте время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будет сложно собраться и войти в рабочий ритм. Надо сделать усилие и организовать свой рабочий график, иначе вам не удастся сделать и половины запланированных дел. Особое внимание уделите вопросам, связанным с финансами или вышестоящими организациями. Держите эмоции под контролем. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для перемен. Измените свой внешний вид, сделайте прическу, купите новую стильную одежду. Это придаст вам уверенности и внесет свежие эмоции в вашу жизнь. Однако не стоит слушать чужих советов, чтобы не разочароваться в результате. Интуиция позволит Водолеям сделать правильный выбор.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чтобы избежать серьезных ошибок, принимайте решения, опираясь на свою интуицию. Внимательно следите за интонациями и настроением ваших собеседников: это поможет верно понять смысл сказанного и уловить подтекст. 26 июля выделите время для прогулки на свежем воздухе. Так вы сможете восстановить силы.