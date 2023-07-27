Прошел целый год: известная астролог значительно "просчиталась" с датой проигрыша россии в войне с Украиной

Прогнозированная история окончания Крымской войны не повторилась

Ех, если бы все прогнозы астрологов и тарологов по поводу войны в Украине сбывались, переживать бы вообще не стоило, ведь все уже давно бы закончилось. Вот только положительные предсказания, как о скорой кончине президента рф, остаются лишь предсказаниями.

Так случилось и с прогнозом известной астролога Ольги Медвецкой. Она отмечала, что в августе 2022-го года планеты будут выстроены так же, как в мае 1855 года во время развязки Крымской войны. А это значит, что история повторится и к этому периоду россия уже проиграет.

Увы, но совсем скоро уже август 2023 года, а прогноз так и не сбылся. Более того, до развязки еще далеко, ведь ничто этого не предвещает.

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным в сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые военнослужащие украинской армии. Ранее "Телеграф" специально погрузился в мир производства Таро, узнал, как работает этот рынок в Украине и за ее пределами.