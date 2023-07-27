Гороскоп на 28 июля: день благоприятный и удачный в деловой сфере

28 июля ожидайте хорошие предложения и нахождение новых влиятельных спонсоров или партнеров

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Лучшей стратегией на этот день для Овнов будет плыть по течению. Не стоит планировать что-то важное, потому что обстоятельства быстро меняются, и вам нужно много импровизировать. Если необходимо решать какие-то важные вопросы, то лучше делать это в команде единомышленников.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чем бы вы ни занимались в этот день, нужно делать это осознанно, контролируя весь процесс. Только тогда вы получите именно тот результат, на который рассчитывали. Звезды советуют Тельцам 28 июля ограничить общение с коллегами, а важные переговоры лучше перенести на другое время. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День подходит для завершения начатых дел, подведения итогов, подписания окончательных документов. После этого Близнецам будет проще начать новый проект, сконцентрироваться на другом деле. Четкий план поможет быстрее добиться намеченного: идите к своей цели шаг за шагом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Окружающие будут постоянно отвлекать вас от важных дел, требуя совета или помощи. Не отказывайте, однако не забывайте и о своих непосредственных обязанностях. Ракам лучше заниматься легкой необременительной работой, а серьезные вопросы перенести на другой день. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ваше самочувствие может дать сбой. Слишком сильное нервное напряжение или продолжительная работа могут негативно сказаться на здоровье Львов. По возможности сократите нагрузки, обращайте внимание на свое состояние. Переговоры или деловые встречи 28 июля будут успешными.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Выберите из потока дел самое важное, которое больше нельзя откладывать, и занимайтесь только им. Так вы добьетесь прогресса и не потратите время зря. Новые большие проекты также лучше пока отложить: сейчас Девы не смогут довести их до логического конца, остановившись на полпути.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День подходит для долгосрочного планирования и корректировки своих действий. Продумайте следующие шаги, подготовьте варианты в случае неудачи. Все это поможет Весам увереннее двигаться вперед и избежать серьезных ошибок. Также закончите все начатые дела, которые будут вас отвлекать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День походит для визуализации своих целей и результатов. Старайтесь мыслить позитивно, настраивайтесь на успех своего дела, тогда больше шансов реализовать задуманное. Держите эмоции под контролем, чтобы накопленный за день стресс не помешал вам в работе или в личных отношениях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно в последнее время вы взяли на себя слишком большие обязательства. Делегируйте первостепенные дела своим коллегам, они отлично справятся с работой и не подведут. В общении действуйте тактично и вежливо: так вы быстрее получите желаемое и потратите меньше нервов. Вечер посвятите своим нуждам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Накопившийся за последнее время стресс дает о себе знать. Однако Козероги смогут немного отдохнуть: день ожидается спокойный и благоприятный. Если небольшие проблемы все-таки возникают, перенесите их решение не другое время. Есть вероятность получить то, о чем вы давно мечтали. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Настраивайтесь на активную работу с самого утра. 28 июля звезды не советуют Водолеям искать помощи у других. Рассчитывайте только на свои силы и правильно распределяйте имеющиеся ресурсы. Близкие люди нуждаются в вашей поддержке, уделите им внимание. Все предложения тщательно обдумывайте

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Первая половина дня будет особенно продуктивной и благоприятной. Можно смело назначать на утро сложные переговоры или важные деловые встречи. Оставьте самые приятные занятия на вечер. Есть вероятность продвижения по карьерной лестнице или получение выгодного предложения.