Три знака Зодиака, на которых особенно повлияет "осетровое" полнолуние в августе

Августовская полная Луна перевернет жизнь некоторых знаков Зодиака

Во вторник, 1 августа 2023 года, в 20:33 по киевскому времени произойдет полнолуние, которое называют осетровым. Это событие, убеждены астрологи, влияет на всех зодиакальных представителей.

Гороскоп на августовское полнолуние говорит о том, что Луна принесет изменения в жизнь трех знаков Зодиака – Тельца, Льва и Водолея. Об этом пишет Bustle.

Телец

Полнолуние поможет вам оказаться в так называемом состоянии потока и проявить себя с лучшей стороны. Однако астрологи призывают избегать выгорания и советуют опираться на свои силы. Вы почувствуете потребность показать миру свои таланты, однако если ваши решения будут основаны исключительно на эгоизме, ничего хорошего это не принесет. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Лев

Ваше эмоциональное состояние в это полнолуние будет неустойчивым. Появится шанс взглянуть на свои отношения и принять по этому поводу важные решения. Ситуация в личной жизни может накалиться. Астрологи рекомендуют обратить внимание на тех, кто по-настоящему вас ценит. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Водолей

Августовское полнолуние поможет вам узнать себя и понять свои глубинные желания. Последний месяц лета станет периодом трансформации. Придется быть более честным и уязвимым. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака будет невероятно счастливы в августе. Эти люди буквально будут прыгать от радости.