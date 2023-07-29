Гороскоп на 29 июля: благоприятный день для отдыха, знакомств и общения

29 июля ожидайте приятных событий и неожиданных встреч с давними знакомыми

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу 29 июля. Узнайте, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют делать астрологи в выходной, чтобы удача не покинула вас.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ваш партнер поддержит вашу любую инициативу на любовном фронте, сфокусируйтесь на романтике и будьте открыты к общению. Вы можете сопровождать кого-то в увлекательном путешествии. Приглашение на вечеринку или прием даст возможность познакомиться с кем-то особенным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваше внимание к деталям и готовность работать дополнительно будут щедро вознаграждены на профессиональном фронте. Крепкое финансовое положение позволит приобрести предмет роскоши. Изменение образа жизни может оказаться неудобным, но полезным для здоровья. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы получите огромное удовольствие от прогулки с друзьями. Оставайтесь в форме и энергичны. Вы преуспеете в достижении своей цели, приумножив богатство. Это время поможет утвердить свой авторитет на работе и сдвинуть дело с мертвой точки. Дальнее путешествие окажется захватывающим.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший источник заработка может быть найден теми, кто ищет финансовую безопасность. Для тех, кто собирается в отпуск, предусмотрено веселое времяпрепровождение. В общественной жизни сегодня вы можете быть вовлечены во что-то интересное. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы можете взять на себя инициативу по улучшению своей физической формы. В профессиональном плане это будет полностью удовлетворительный день. Семья будет гордиться вашими достижениями. Кто-то, кому вы помогли в прошлом, скорее всего, ответит взаимностью.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Успешно завершенный проект поднимет вас на престижную позицию. На вашем пути появится хорошая возможность заработка. Ожидается групповое путешествие, что сделает его интересным. Проведение времени с людьми, с которыми у вас сложились хорошие отношения, обещает массу удовольствия.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Дополнительная квалификация поможет вам быть на шаг впереди конкурентов на профессиональном фронте. Ваши доходы увеличатся. Интересный попутчик сделает долгое путешествие увлекательным. Отличные коммуникативные навыки помогут вам сохранить любовь и гармонию в доме.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В финансовом отношении вы окажетесь очень обеспеченным благодаря своим предыдущим инвестициям. Скорее всего, вы почувствуете себя намного лучше и энергичнее. Ваша работа будет говорить сама за себя. Семейное воссоединение подарит ощущение беззаботности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваша цель оставить своих конкурентов позади на профессиональном фронте, скорее всего, будет реализована. Давление на вас в социальных ситуациях может показаться тревожным, но вы сможете с этим справиться. Поделитесь своими переживаниями с партнером, так вы справитесь с любым вопросом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В работе все остается в порядке, поскольку вы эффективно выполняете свою задачу. Вы можете принять решение сэкономить деньги для оплаты непогашенной суммы. Официальная поездка может быть отложена. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не исключены поездки за город в компании друзей. Конкурентная ситуация может вас нервировать и помешать вам проявить себя на профессиональном или академическом фронте. Приобретение чего-то новенького для дома вполне возможно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Друг или коллега поможет вам финансово, когда вы больше всего нуждаетесь в этом. Ваш позитивный настрой приносит положительную атмосферу в дом. Некоторым из вас предстоит поездка за границу в связи с назначением.