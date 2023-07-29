Кто сдаст путина трибуналу в Гааге: прогноз мольфара

Кровавого диктатора может подставить близкий человек

Президент россии владимир путин присоединился к клубу "бесславных диктаторов" 17 марта 2023 года, получив метку от Международного уголовного суда в Гааге. Известный украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал, действительно ли диктатор сядет за решетку в ближайшее время.

Астроэксперт заявил в эфире программы "Ранок у великому місті" канала ICTV, что в отношении президента рф будет предательство, что можно сравнить с "ножом в спину", и к тому же это произойдет от кого-то из его ближайшего окружения.

Впрочем, Гордеев не исключает, что суд над кровавым диктатором, на который так долго ждет весь мир, возможно, никогда и не состоится.

"Очень маловероятно, что лидер страны-агрессора окажется в Гааге после задержания. Его боятся, и это все фарс", — сказал украинский мольфар.

Ранее астроэксперт заявил, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку путин оттягивает ее благодаря магическим ритуалам. Но был и другой гороскоп, согласно которому, Вселенная специально оставляет путина в живых, чтобы "украинцы чему-то научились".

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным в сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые военнослужащие украинской армии.