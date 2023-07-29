Гороскоп на 30 июля: идеальный день для примирения с любимым человеком и смены профессии

В любовной сфере главным оружием в этот день станет чувство юмора

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Настало время задуматься не о себе, а об окружающих. Это идеальное время для помощи близким, друзьям и коллегам. Безмерное желание поставить себя на второе место не сыграет вам на пользу, но эгоизм в такие дни тоже до добра не доведет. Отметим, что Овны опасны в стрессе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Стремитесь не тратить вечер на выполнение домашних обязанностей. Отдайте им приоритет утром и днем. Может возникнуть ревность, поэтому старайтесь управлять своими эмоциями. В это воскресенье существует вероятность активного распространения слухов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Следует быть внимательным при принятии важных решений. Астрологи рекомендуют не менять планы в последний момент и не увлекаться чрезмерным энтузиазмом в продвижении по карьерной лестнице. Спешные решения в сфере любви приведут к тому, что успех уступит место проблемам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сосредоточьтесь на главном и не позволяйте мелочам и беспокойству отвлекать вас. Воплотите в жизнь предварительно запланированные дела. Идеальный день для расчетов с долгами и оплаты штрафов. Кроме того, можно смело тратить деньги на подарки для близких.

Лев (23 июля — 23 августа)

В определенные моменты приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам становится гораздо проще. В такие периоды можно решиться на путешествия, смену профессии или знакомство с новыми людьми. И даже простая перестановка мебели может оказать положительное влияние на энергетику. Кстати, лето будет настоящим подарком для Львов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день рекомендуется освободиться от лишних вещей в доме, автомобиле и на рабочем месте. Ночные светила благоволят чистоте и порядку. Их энергия будет способствовать удачным романтическим встречам, любовным признаниям и новым знакомствам. Важно быть активным и не терять времени на праздность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

30 июля идеальное для примирения с вашей второй половинкой, друзьями или коллегами. В такие моменты не стоит стесняться просить прощения, так как вероятность его получить велика. Это поможет снять напряжение, возродить отношения и вернуть уважение со стороны окружающих.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила призывают работать усердно и неустанно. Любые усилия будут вознаграждены прекрасными результатами. Не стоит бояться атаковать, казалось бы, неприступные препятствия, потому что звезды охотно передадут свою энергию для преодоления любых трудностей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила советуют быть особенно бдительным в отношении своего здоровья. Вас ожидают множество перспективных возможностей в работе, личной жизни и творческой сфере, однако существует одно важное правило: если не заботиться о себе, можно закончить день с усталостью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот беспокойный день великую выгоду принесет общение с природой. Не следует упускать шанс выбраться за пределы города, прогуляться по парку или провести время в обществе домашних питомцев. Животные, растения и свежий воздух наполнят вас энергией и жизненными силами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Возможно столкновение интересов, особенно с непониманием со стороны близкого человека. Если вы столкнетесь с критикой, упреками или оскорблениями, самое важное — не реагировать горячо. Важно осознавать, что одно необдуманное слово может серьезно испортить отношения, полностью разрушив их.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Важнейшим инструментом в сфере любви станет ваше чувство юмора. Проявляйте позитив, доброту и улыбчивость, тогда противоположный пол будет притягиваться к вам магнитом. То же самое окажется полезным и в профессиональной сфере, в бизнесе. Учите себя быть оптимистичными, чтобы привлекать удачу. Добавим, что Рыбы — самые добрые среди знаков Зодиака.