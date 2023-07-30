Гороскоп на 31 июля: удача придет к тем, кто будет следовать своей интуиции и советам близких

Многие могут стать свидетелями драматичных событий

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будет напряженный день, но с потенциалом для достижения результата. Ночные светила поддерживают тех, кто принимает решительные шаги, поэтому не стоит заниматься мелочами. Ставьте перед собой большие цели, так как сейчас у вас есть большие шансы на успех.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачу будет притягивать все необычное и нестандартное. Возможно, что-то интересное находится где-то рядом. Это станет источником энергии и магнитом для успеха, с которым нужно быть сейчас в дружбе. Кроме практической пользы, это также принесет необходимый опыт. Тельцы — самые рациональные среди знаков Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Тенденции дня нестабильные, возможны вспышки негатива. Вашему организму потребуется поддержка. Лучшим вариантом будет легкая физическая нагрузка. Выбор видов активности остается за вами, но самое важное — чтобы это приносило удовольствие.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи рекомендуют проявлять больше доброты к окружающим и не заводить себе новых врагов. Важно правильно определить свои приоритеты, сосредоточив внимание либо на любви и семейных делах, либо на работе. И в деловых, и в личных встречах следует стремиться к успешному исходу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Многие могут столкнуться с трудными событиями в жизни своих близких или стать свидетелями ожесточенных социальных конфликтов. Однако не стоит в это погружаться, так как ваше вмешательство может быть ненужным. Если заранее предусмотреть пути отхода, то эта "гроза" пройдет мимо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Попробуйте исправить ошибки прошлого и обдумать, что привело к возникновению недавних проблем. В решении текущих затруднений важно сохранять спокойствие и разумность. В такие дни следует быть особенно внимательным и осторожным во всех своих действиях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Постарайтесь глубже погрузиться в свои семейные дела. Также не бойтесь завести новые знакомства или искать новых людей для подражания. Возможно, они смогут поделиться ценными знаниями и полезным опытом, которые окажутся вам полезными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Будет необычный поворот в жизни, который предвещает нечто неожиданное. Астрологи рекомендуют людям, ценящим стабильность и спокойствие, быть особенно осторожными и избегать рисков. Однако тем, кто жаждет прогресса и готов идти вперед, жизнь предоставит возможности, главное — следовать своему внутреннему голосу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В такие дни, как этот понедельник, для людей вашего знака особенно опасно поддаваться сомнениям, страхам и негативным мыслям. Важно очиститься от всего этого и избегать общения с теми, кто вас подталкивает к неудачам. Не лишним будет расставить приоритеты в жизни. Стрельцов накроет любовь с головой летом 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет сложным и неблагоприятным, поэтому вечером стоит избавиться от мыслей о проблемах и нерешенных задачах. Не стоит застревать в прошлом или вспоминать старые обиды. Старайтесь прощать себя и окружающих. Но помните: начав что-то, придется идти до конца.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не стоит принимать важные решения, исключительно опираясь на интуицию. Взвесьте все "за" и "против" тщательно, и обратитесь к мнению близких. Ночные светила поддержат ваш духовный рост. Вечер хорош для похода на шопинг, встречи с друзьями и свидания со второй половинкой. Водолею очень повезет в августе 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Берегите свои эмоции: не следует позволять себе вспышки гнева. Такие столкновения могут противостоять более нежным эмоциям. Самым разумным подходом будет стремление к внутреннему равновесию. Успешно завершенный день предоставит новые возможности на следующий день.