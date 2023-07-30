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Гороскоп на 31 июля: удача придет к тем, кто будет следовать своей интуиции и советам близких

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 31 июля 2023 года
Гороскоп на 31 июля 2023 года. Фото Getty Images

Многие могут стать свидетелями драматичных событий

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будет напряженный день, но с потенциалом для достижения результата. Ночные светила поддерживают тех, кто принимает решительные шаги, поэтому не стоит заниматься мелочами. Ставьте перед собой большие цели, так как сейчас у вас есть большие шансы на успех.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачу будет притягивать все необычное и нестандартное. Возможно, что-то интересное находится где-то рядом. Это станет источником энергии и магнитом для успеха, с которым нужно быть сейчас в дружбе. Кроме практической пользы, это также принесет необходимый опыт. Тельцы — самые рациональные среди знаков Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Тенденции дня нестабильные, возможны вспышки негатива. Вашему организму потребуется поддержка. Лучшим вариантом будет легкая физическая нагрузка. Выбор видов активности остается за вами, но самое важное — чтобы это приносило удовольствие.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи рекомендуют проявлять больше доброты к окружающим и не заводить себе новых врагов. Важно правильно определить свои приоритеты, сосредоточив внимание либо на любви и семейных делах, либо на работе. И в деловых, и в личных встречах следует стремиться к успешному исходу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Многие могут столкнуться с трудными событиями в жизни своих близких или стать свидетелями ожесточенных социальных конфликтов. Однако не стоит в это погружаться, так как ваше вмешательство может быть ненужным. Если заранее предусмотреть пути отхода, то эта "гроза" пройдет мимо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Попробуйте исправить ошибки прошлого и обдумать, что привело к возникновению недавних проблем. В решении текущих затруднений важно сохранять спокойствие и разумность. В такие дни следует быть особенно внимательным и осторожным во всех своих действиях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Постарайтесь глубже погрузиться в свои семейные дела. Также не бойтесь завести новые знакомства или искать новых людей для подражания. Возможно, они смогут поделиться ценными знаниями и полезным опытом, которые окажутся вам полезными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Будет необычный поворот в жизни, который предвещает нечто неожиданное. Астрологи рекомендуют людям, ценящим стабильность и спокойствие, быть особенно осторожными и избегать рисков. Однако тем, кто жаждет прогресса и готов идти вперед, жизнь предоставит возможности, главное — следовать своему внутреннему голосу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В такие дни, как этот понедельник, для людей вашего знака особенно опасно поддаваться сомнениям, страхам и негативным мыслям. Важно очиститься от всего этого и избегать общения с теми, кто вас подталкивает к неудачам. Не лишним будет расставить приоритеты в жизни. Стрельцов накроет любовь с головой летом 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет сложным и неблагоприятным, поэтому вечером стоит избавиться от мыслей о проблемах и нерешенных задачах. Не стоит застревать в прошлом или вспоминать старые обиды. Старайтесь прощать себя и окружающих. Но помните: начав что-то, придется идти до конца.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не стоит принимать важные решения, исключительно опираясь на интуицию. Взвесьте все "за" и "против" тщательно, и обратитесь к мнению близких. Ночные светила поддержат ваш духовный рост. Вечер хорош для похода на шопинг, встречи с друзьями и свидания со второй половинкой. Водолею очень повезет в августе 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Берегите свои эмоции: не следует позволять себе вспышки гнева. Такие столкновения могут противостоять более нежным эмоциям. Самым разумным подходом будет стремление к внутреннему равновесию. Успешно завершенный день предоставит новые возможности на следующий день.

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