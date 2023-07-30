Жизнь четырех знаков Зодиака круто изменит августовское полнолуние

Осетровая Луна особенно повлияет на четверку зодиакальных представителей

Во вторник, 1 августа 2023 года, в 20:33 по Киеву произойдет полнолуние, также известное как "осетровая Луна". В астрологии этот период считается особенным и таким, что оказывает сильное влияние на представителей зодиакального круга.

По словам астрологов, августовское полнолуние круто изменит жизнь четырех знаков Зодиака — Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. На это указывают гороскопы этой четверки, передает Elitedaily.

Телец

Это довольно разрушительный месяц для вас. Полнолуние "активирует" изменения, которые давно назревали в вашей жизни. Будут раскрыты важные темы, связанные с профессиональной жизнью. Придется пойти на перемены и испробовать инновации, чтобы сохранить карьеру. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Лев

Полнолуние 1 августа затронет карьерные дела Львов. Уделите коммуникациям особое внимание. Правила, которые помогали вам заводить связи, больше не работают. Насытитесь энергией Луны и используйте ее для своего развития. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Скорпион

Полная Луна принесет потребность в инновациях и нарушении правил, касающихся семьи. Внимательнее присмотритесь к устоям, которые вы установили в своем доме. Приносят ли они пользу или уже устарели? Некоторые правила предназначены для того, чтобы их нарушать. Не бойтесь изменений в своей личной и семейной жизни. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Водолей

Это полнолуние повлияет на вас больше всего, если говорить о вашем понимании собственного "я". На первый план выйдут вопросы, связанные с вашими личными границами и правилами. Полнолуние побуждает вас задуматься о том, как предоставить себе пространство для самовыражения без ограничений. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полнолуние 1 августа 2023 года принесет немыслимое везение некоторым знакам Зодиака. Счастливчикам стоит ждать и счастья, и денег.