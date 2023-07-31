Гороскоп на 1 августа: отличное время для смены обстановки, покупок, избавления от токсичных людей

В этот вторник может помочь нестандартное чувство юмора

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте осторожны и избегайте рискованных и авантюрных ситуаций. Не начинайте новых дел, так как они могут принести больше забот, чем пользы. Это время для спокойной работы и забот о домашнем благополучии. Избегайте контактов с токсичными людьми, даже если они знакомые или родственники.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Возможны столкновения интересов, и вы можете столкнуться с непониманием от любимых людей. Если вы натолкнулись на критику, упреки или оскорбления, не реагируйте сильно эмоционально. Помните, что одно неосторожное слово может серьезно испортить отношения. Тельцы — самые рациональные среди знаков Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Возможно, вас заинтересуют представители противоположного пола, а также дальние родственники и старые друзья. Это подходящее время для новых начинаний, так что проявляйте инициативу и верьте в себя, даже если кто-то критикует ваши действия.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для покупок, но не рекомендуется брать кредиты. Астрологические аспекты благоприятны для решения юридических вопросов. На работе возможны проверки, поэтому лучше следовать правилам и нормам. В личной жизни все будет спокойно и гармонично.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будьте внимательны в делах и общении с окружающими. На рабочем месте и дома следует быть отзывчивыми и внимательными, так как ваша доброта не останется незамеченной. В будущем люди отблагодарят вас тем же самым. Уделите вечер домашним делам и уборке.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам предоставится возможность воспользоваться сильной интуицией. Следует чаще прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы избежать препятствий и проблем. Это хороший день для новых начинаний и важных решений, но не стоит торопиться с выводами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День идеально подходит для изменения обстановки, деловых и личных поездок, что поможет поднять настроение. Также в этот вторник полезными будут физические упражнения и прогулки на свежем воздухе. В конце дня рекомендуется заняться домашними делами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Любовная сфера станет ключевой в этот день. Одиноким людям вашего знака удастся найти вторую половинку. Всем, кто уже в отношениях, повезет перевести их на новый уровень. При общении с окружающими стоит избегать агрессии.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила находятся в благоприятном положении. Они помогут улучшить вашу память, что позволит успешно заниматься обучением и готовиться к экзаменам. Астрологи рекомендуют доверять своему внутреннему голосу, ведь он никогда не обманет вас. Стрельцов накроет любовь с головой летом 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам может помочь нестандартное чувство юмора, чтобы легче справляться с трудностями и неприятностями. День пройдет в романтической атмосфере, но все же будьте осторожны, потому что возможны непредвиденные ситуации. Обстоятельства могут вас подвести, и хитрость может обернуться против вас.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Стремитесь адекватно воспринимать критику и не отвечать негативом на негатив. Важно находить компромиссы с людьми и не насаждать свою точку зрения. Вечер идеально подходит для смены обстановки и деловых поездок. Водолею очень повезет в августе 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не нарушайте правила поведения и этикета. Астрологи также советуют быть пунктуальными и ответственными в выполнении своих обязанностей. Первая половина дня хорошо подходит для получения новых знаний, а ближе к вечеру можно заняться планированием дел.