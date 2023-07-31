Августовское полнолуние исполнит любовные желания трех знаков Зодиака

Полная Луна повлияет на личную жизнь тройки зодиакальных представителей

Во вторник, 1 августа 2023 года в 20:33 по киевскому времени произойдет полнолуние. В астрологии это событие считается энергетически мощным и таким, что влияет на всех зодиакальных представителей.

По словам астрологов, августовское полнолуние особенно повлияет на три знака Зодиака – Тельца, Льва и Стрельца. Звезды сулят людям, рожденным под этими созвездиями, исполнение любовных желаний.

Телец

Ваши любовные отношения будут складываться наилучшим образом, передает Yourtango. В августе вы будете путешествовать и переживать массу приключений с человеком, которого любите. Никто из вашей пары не идеален, однако вы поймете, что созданы друг для друга. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Лев

Тяжелые времени позади, пришло время наслаждаться жизнью! Вы с вашим возлюбленным(ой) прошли многое и теперь получаете заслуженную награду. В личной жизни наступит идиллия и взаимопонимание, ваш партнер поддержит любую вашу безумную идею. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Стрелец

Любовь выйдет на первый план в вашей жизни. Человек, которым занято ваше сердце, полюбит вас в ответ и примет вашу настоящую сущность. С головой окунайтесь в романтику и берегите того, кто рядом. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полнолуние 1 августа 2023 года обещает удачу некоторым знакам Зодиака. Эти везунчики могут рассчитывать на благосклонность фортуны.