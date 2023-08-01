Перемены и дома, и на работе: августовское полнолуние изменит жизнь четырех знаков Зодиака

Зодиакальным представителям стоит готовиться к кардинальным переменам как в отношениях, так и в карьере

Во вторник 1 августа 2023 года в 20:33 по Киеву произойдет полнолуние, которое является суперлунием и еще носит название осетрового. Астрологи говорят о его особом влиянии на четыре знака Зодиака.

Гороскоп на августовское полнолуние показывает, что серьезные перемены в жизни ожидают Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Важные события произойдут и в отношениях, и в карьере, передает Stylecaster.

Телец

Вы много работали ради своих карьерных целей. Однако стоит помнить, что победа в игре – не самое важное, особенно когда из-за вашего трудоголизма возникают проблемы в семье. Астрологи советуют сосредоточиться на личных отношениях и разобраться с семейными вопросами. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Лев

Полнолуние 1 августа привлекает ваше внимание к вашим отношениям. Могут обостриться конфликты с партнерами и врагами. В личной жизни грядут перемены. Если ваш союз слаб и ненадежен, то полнолуние может окончательно его разрушить. Однако готовность партнеров ответственность и идти на компромисс поможет выйти на новый уровень отношений. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Скорпион

Августовское полнолуние выдвигает на первый план карьеру и репутацию. Возможно, вы переосмысливаете свои профессиональные цели. Развернуть корабль, когда он отклонился от курса, никогда не бывает легко, но вам хватит сил двигаться дальше в правильном направлении. Есть все шансы добиться успеха в карьере. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Водолей

Осетровое полнолуние посвящено вам, ведь происходит в вашем знаке Зодиака. Луна побуждает вас глубоко заглянуть в ваш внутренний мир. Пришло время сделать работу над ошибками и понять, как вы изменились. Приготовьтесь к кульминационному моменту в своей жизни, потому что полнолуние — это всегда момент перемен и завершения. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака полнолуние 1 августа 2023 года принесет сказочное везение. Эти люди могут ожидать приятных сюрпризов уже вскоре.