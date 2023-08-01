"Осетровое" полнолуние сулит тяжелую неделю трем знакам Зодиака

Период полной Луны будет непростым для некоторых зодиакальных представителей

Во вторник в 20:33 по Киеву 1 августа 2023 года произойдет так называемое осетровое полнолуние. Некоторым знакам Зодиака оно принесет трудности в течение недели с 31 июля по 6 августа.

По словам астрологов, не повезет в августовское полнолуние таким зодиакальным представителям, как Овну, Раку и Весам. На это указывают их недельные гороскопы, пишет YourTango.

Овен

В ближайшее время вы столкнетесь с упадком сил, однако ваша вера в себя поможет преодолеть сложные моменты. На пути к вашим целям будут возникать камни преткновения, которые заставят вас сомневаться в своих намерениях. Будет много переутомления, лучше делать меньше, но без лишних стрессов. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Рак

На улице лето, период каникул и отпусков, однако вы никак не можете расслабиться и дать себе отдохнуть. Мысли о том, что нужно работать, не отпускают вас, даже когда находится момент для релакса. Хотя и задач у вас будет немало. Это будет непростая неделя, запаситесь терпением. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Весы

Ваши планы на этой неделе могут быть сорваны, что очень испортит вам настроение. Пока другие будут добиваться успеха, вы будете злиться, что никак не найдете свой путь. Придется смириться, что в своем недовольстве вы виноваты сами, так как поддались лени и капризам. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полнолуние 1 августа 2023 года исполнит любовные желания некоторых знаков Зодиака. А еще мы писали, кому больше всего повезет в "осетровую" полную Луну.