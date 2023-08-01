Гороскоп на 2 августа: впереди удачный и плодотворный день с полезными и приятными встречами

2 августа многих ожидают интересные встречи и неожиданности, поэтому проводить день лучше активно

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вам выпадет шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону, только надо внимательно следить за происходящим вокруг и быстро реагировать на ситуацию. Скучные рутинные занятия лучше отложить: займитесь тем, что вас вдохновляет и поднимает настроение. Возможна важная интересная встреча.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Используйте свое обаяние, чтобы помириться или наладить нужные вам отношения. Тельцы смогут уговорить любого и добиться от окружающих желаемого. Принятие важных решений лучше передать своему партнеру. Не начинайте новых дел: вашей усидчивости не хватит, чтобы их закончить. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы будете должны очень быстро реагировать на ситуацию и принимать решения. Звезды говорят, что у Близнецов может быть прекрасная возможность получить желаемое, но нельзя откладывать свой ответ на потом. Больше общайтесь, заводите друзей: это поможет притянуть в вашу жизнь позитивные перемены.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не отказывайтесь от приглашений или неожиданных знакомств. Люди, которые войдут в вашу жизнь, останутся в ней надолго и окажут влияние на будущие события. Раки почувствуют себя более уверенно, если 2 августа выполнят свои обещания и вернут долги. Больше гуляйте, занимайтесь спортом. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Чтобы долгожданные перемены быстрее вошли в вашу жизнь, освободите для них место: откажитесь от того, что мешает двигаться вперед, избавьтесь от старых вещей и ненужных связей. День для Львов удачный, поэтому смело используйте новые возможности и не бойтесь действовать рискованно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если вы проявите активность и будете инициативны, можете поймать удачу за хвост. Действовать нужно аккуратно, мягко, не напирая на оппонента. Возможно Девы узнают чью-то тайну или персональную информацию, которая повлияет на происходящее. Не стоит делиться ею с окружающими.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День ожидается плодотворный и благоприятный для активной работы. Весам многое будет под силу: можно завершать важные проекты или проводить сложные переговоры с деловыми партнерами. Спокойнее относитесь к возможным неудачам. Вечером обсудите с родными насущные вопросы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вам будет легко выражать свои чувства, делиться эмоциями с окружающими. Скажите близким людям как вы их любите и цените их общество. Это укрепит ваши отношения. Особенно удачный день ожидает Скорпионов, которые работают в сфере искусства или в творческой профессии: их посетит вдохновение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день. Многие сложные вопросы будут решаться в вашу пользу. Смело начинайте новые дела и не бойтесь рисковать: звезды на вашей стороне. Однако не идите на поводу у своих желаний: вы потратите много денег и времени впустую. Стрельцам не стоит сейчас менять что-то в жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша работа станет более эффективной, если вы снизите свою активность и будете к любому делу подходить осознанно. Проявите внимание к близким, поговорите с ними по душам, дайте совет. Вечер проведите в уединении: это хорошее время, чтобы поразмышлять, заняться самоанализом. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Начальство оценит работоспособность и таланты Водолеев, поэтому стоит быть активнее и показывать свои лучшие деловые качества. Изжившие себя отношения или мысли лучше оставить в прошлом. Освободите свое личное пространство от всего того, что не дает развиваться и прогрессировать.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не бойтесь проявлять активность и брать на себя дополнительные обязанности. 2 августа лидерские качества Рыб будут особенно ярко проявляться в работе. Руководство, несомненно, обратит на это внимание. Общение Рыбам в этот день будет легко, поэтому встречи или переговоры будут плодотворны.