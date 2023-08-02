Повезет не всем: август 2023 года принес этим знакам Зодиака проблемы и испытания

Не расстраивайтесь, если начало месяца кажется сложным

Увы, но не всем знакам Зодиака повезло, и август 2023 года принес им счастье и невероятную удачу. Некоторым представителям гороскопа Вселенная приготовила проблемы и препятствия.

Астрологи отмечают, что звезды специально ставят перед нами эти задачи, чтобы мы чему-то научились. Итого, "учениками" третьего летнего месяца стали — Раки, Девы и Весы.

Рак

Вы сталкиваетесь с важными решениями, касающимися вашей личной или профессиональной жизни; поэтому очень важно, чтобы вы оставались заземленными. Пришло время оставить некоторые вещи в прошлом. Нет смысла держаться за что-то, когда вы знаете, что пора двигаться дальше.

Дева

В начале месяца может показаться трудным исполнить свои желания, оставаясь при этом верным своим обязательствам, но помните, что все это для вашего личного роста. Как на личном, так и на профессиональном уровне в течение месяца возникнут эмоциональные проблемы. Преодолев это препятствие, вы почувствуете, что сняли с себя ношу.

Весы

Держитесь подальше от любой борьбы за власть и соперничества, так как они могут быстро стать токсичными. Отпустить эмоциональное бремя, которое больше не соответствует вашей самооценке, также важно. В это время также разумно помнить о своих мыслях и объективно смотреть на свои ежедневные обязательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака — главных везунчиках августа 2023 года. Астрологи считают, что этим людям фортуна будет помогать во всех делах.