Отношения трещат по швам: каким знакам Зодиака звезды сулят расставание в конце августа

У четверки зодиакальных представителей могут возникнуть трудности в личной жизни

В августе некоторым знакам Зодиака звезды обещают исполнение любовных желаний. У других же представителей зодиакального круга перспективы не такие радужные.

Любовный гороскоп на август-2023 говорит о том, что расставание может произойти в жизни четырех знаков Зодиака. На это указывают гороскопы Близнецов, Девы, Козерога и Рыб, передает Yourtango.

Близнецы

Недовольство в ваших отношениях будет расти. В августе будет предпринята последняя попытка разжечь пламя чувств. Однако если ваш союз не приносит счастья, стоит сделать шаг к новому, особенно если у вашего партнера возникли подобные мысли.

Дева

Ваши отношения уже давно балансируют на грани, и вы начинаете понимать, что так больше продолжаться не может. В августе у вас может возникнуть желание расстаться с партнером. Однако это лучший выход для тех, чье сердце больше не любит. Расставание – это грустно, но иногда необходимо.

Козерог

К концу месяца вы задумаетесь, почему находитесь в тех отношениях, которые у вас есть. Вы пережили много прекрасных моментов со своей половинкой, но, скорее всего, поймете, что ничего вечного не существует. Ваш партнер может еще цепляться за прошлое, но вы с тяжелым сердцем прекратите любовную связь ради своего будущего.

Рыбы

Процесс расставания может затянуться. Вам совершенно не захочется разбивать сердце другого человека, однако и врать о чувствах – не ваш стиль. Вы можете остаться в августе с разбитым сердцем, но будете понимать, что ничего не делая причините себе большую боль.

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